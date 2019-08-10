В Ливии сотрудники ООН погибли при подрыве автомобиля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш осудил нападение на автомобиль ООН 10 августа в городе Бенгази на востоке Ливии. Двое сотрудников ООН были убиты, ещё трое ранены. Один из убитых, вероятно, иностранец, сказали агентству Reuters ливийские врач. Других подробностей происшествия нет.



Представитель ООН в Ливии заявил в связи с нападением, что глава ООН призывает все противоборствующие стороны уважать гуманитарное перемирие в связи с мусульманским праздником. В ООН наставивают на продолжении мирных переговоров между конфликтующими сторонами в Ливии.



На видеокадрах, снятых на месте подрыва автомобиля, виден густой дым, идущий от выгоревшего автомобиля на торговой улице в Бенгази.



Как отмечает Reuters, взрывом в Бенгази, нанесён ещё один удар по усилиям ООН добиться мира в затянувшейся на многие месяцы вооружённой борьбе между силами международно признанного правительства и боевыми отрядами генерала Халифы Хафтара. Организация объединённых наций содержит в Ливии свою миссию, задача которой – содействовать установлению мира. 10 августа миссия ООН подтвердила получение ответа от правительства национального согласия. В письме говорится, что правительство не получило от генерала Хафтара ответа на предложение о перемирии.



Наступление на Триполи войск генерала Хафтара, называемых Ливийской национальной армией, продолжается с апреля этого года.