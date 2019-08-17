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Археология. Будущее

Пришли за «Яндексом». Эфир в 18:05

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К чему приведет возможная национализация «Яндекса»?

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому крупные российские IT-компании не могут иметь более 20% уставного иностранного капитала. Фактически это значит, что российский интернет-гигант должен будет изменить структуру собственности и, вероятно, перейти под контроль государства. К чему приведет возможная национализация «Яндекса»? Сможет ли он по-прежнему оставаться лидером отрасли и генератором инноваций?

Гости в студии: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик компании Mobile Research Group, и Михаил Климарев, директор «Общества защиты интернета». Эфир в 18:05.

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