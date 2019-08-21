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Путин: Россия соблюдает права человека и своих граждан

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Нийнисте, Хельсинки, 21 августа 2019 года

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Президент Владимир Путин во вторник на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров с президентом Финляндии Сауле Ниинисте заявил, что власти России соблюдают права человека и своих граждан. Так глава государства ответил на вопрос журналиста о проходящих в последний месяц протестных акциях в Москве из-за выборов в городскую думу.

По словам Путина, в других европейских столицах проходят более масштабные акции протеста, которые носят тяжелые последствия для их участников. Президент заявил, что митингующим и полицейским в Москве необходимо соблюдать закон.

Акции протеста в российской столице Путин связал с "обострением ситуации вокруг предвыборной борьбы". По словам президента, организаторы митингов нарушили предвыборное законодательство, собрав в свою поддержку подписи умерших людей. Путин заявил, что вернуть право участвовать в выборах можно только через суд.

Отвечая на вопрос о том, что протесты в Москве говорят о нарушении российскими властями правил Совета Европы, президент сказал, что Россия может обойтись без участия в этой организации. "Тогда те люди, о которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека," - заявил Путин.

Ранее президент России на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что 57 оппозиционных кандидатов не были допущены на выборы"за очевидные нарушения избирательного законодательства". Проходящие в Москве митинги Путин сравнил с протестными акциями во Франции, которые сопровождались насилием и большим количеством пострадавших.

  • Акции оппозиции в центре Москве за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестованы 13 человек. Правозащитники и юристы отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.

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