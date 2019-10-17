Расследование дела журналистки Светланы Прокопьевой завершено

Расследование дела о публичном оправдании терроризма в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой официально завершено, сообщила она изданию "МБХ-Медиа".

По словам Прокопьевой, следствие оформило изъятые у неё ранее ноутбуки, мобильный телефон и диктофон как вещественные доказательства по делу. При этом телефон обвиняемой вернули в неработающем состоянии, сославшись на "проблемы с операционной системой", хотя до изъятия с ним было всё в порядке.

Адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова сообщила, что приступит вместе с подзащитной к ознакомлению с материалами дела в ближайший понедельник.

Дело против Светланы Прокопьевой было возбуждено 6 февраля в связи с её эфиром на радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Журналистка высказала своё мнение относительно причин теракта в здании архангельского управления ФСБ. Она назвала теракт методом политической борьбы, вспомнив народовольцев, и отметила, что государство своими репрессиями "само воспитало поколение граждан, которые борются с ним".

После эфира Роскомнадзор вынес предупреждения радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" и "Псковской ленте новостей", опубликовавшей расшифровку программы. Оба СМИ были оштрафованы на 150 тысяч рублей. Прокопьеву же вызвали на допрос в следственный комитет, а позже предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. Росфинмониторинг внёс её в список террористов и экстремистов, заблокировав банковские счета.

Уголовное преследование Прокопьевой осудили международная организация "Репортёры без границ", президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай, российский независимый профсоюз журналистов, многие правозащитные организации. В защиту Прокопьевой десятки её коллег проводят в Москве одиночные пикеты. Прекратить дело против неё потребовал Совет по права человека при президенте России.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что !дело Прокопьевой не касается президента, но он в курсе".