Хранители будущего. Эфир в 18:05

Музей – один из архаичных институтов, доставшихся нам от эпохи Просвещения, своего рода «лавка древностей», храм культуры, где надо вести себя тихо и почтительно. В последнее время музеи превратились в объекты массового туризма, ориентированные на получение прибыли. Но общество требует от музея более активной социальной роли, превращения в интерактивные, доступные и прозрачные платформы. Как будет выглядеть музей будущего?



В студии Радио Свобода Анатолий Голубовский, искусствовед, музейный консультант, и Михаил Гнедовский, член президиума ИКОМ России, член правления Европейского музейного форума. Эфир в 18:05.