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Археология. Будущее

Хранители будущего. Эфир в 18:05

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Как меняется роль музея?

Музей – один из архаичных институтов, доставшихся нам от эпохи Просвещения, своего рода «лавка древностей», храм культуры, где надо вести себя тихо и почтительно. В последнее время музеи превратились в объекты массового туризма, ориентированные на получение прибыли. Но общество требует от музея более активной социальной роли, превращения в интерактивные, доступные и прозрачные платформы. Как будет выглядеть музей будущего?

В студии Радио Свобода Анатолий Голубовский, искусствовед, музейный консультант, и Михаил Гнедовский, член президиума ИКОМ России, член правления Европейского музейного форума. Эфир в 18:05.

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