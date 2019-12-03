Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командующего противовоздушной обороной контролируемого пророссийскими сепаратистами города Снежное Владимира Цемаха, сообщает сайт украинского МВД.
Он разыскивается по подозрению в участии в террористической группе и осуществлении террористического акта, приведшего к гибели людей. Следствие в Нидерландах называет Цемаха подозреваемым по делу о крушении самолёта "Малайзийских авиалиний" над Украиной в 2014 году.
Цемах был руководителем войск ПВО в Снежном в 2014 году. В 2019 году он был похищен СБУ и вывезен в Киев. В ходе операции погиб один украинский военный, утверждало издание "Цензор.нет". В Киеве бывшего сепаратиста обвинили в создании террористической группы, пятого сентября суд в Киеве освободил его под обязательство о явке.
После этого он был обменян украинскими властями в числе 35 заключённых и подозреваемых, выданных Москве в обмен на 35 удерживаемых на территории России украинцев.
Перед выдачей в Россию он дал показания нидерландскому следствию по делу о крушении "Боинга". Нидерланды утверждают, что запросили у России экстрадиции украинца, однако Москва позволила ему покинуть страну. В сентябре дочь Цемаха заявила каналу "Настоящее время", что он вернулся на неконтролируемую властями Киева территорию Украины. Тогда она утверждала, что он готов сотрудничать со следствием по делу MH-17.
На сайте МВД Украины указано, что Цемах разыскивается, как лицо, скрывающееся от следствия. При этом датой исчезновения подозреваемого указано 23 сентября 2019 года — то есть, уже после того, как его дочь разговаривала с журналистами.
- В июне прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России, среди которых бывший командующий силами сепаратистов Игорь Гиркин (Стрелков), и одного гражданина Украины, воевавших на стороне "ДНР". Следствие считает, что они несут ответственность за доставку зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, на подконтрольную сепаратистам территорию из Росиси. Трое из четверых обвиняемых, с которым удалось связаться журналистам, свою вину отрицают.
- Дочь Цемаха ранее настаивала, что он возглавил ПВО в Снежном уже после крушения "Боинга". Бывший лидер сепаратистов "ДНР" Александр Бородай заявил, что у них вообще не было отдельных войск ПВО.
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