Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командующего противовоздушной обороной контролируемого пророссийскими сепаратистами города Снежное Владимира Цемаха, сообщает сайт украинского МВД.

Он разыскивается по подозрению в участии в террористической группе и осуществлении террористического акта, приведшего к гибели людей. Следствие в Нидерландах называет Цемаха подозреваемым по делу о крушении самолёта "Малайзийских авиалиний" над Украиной в 2014 году.

Цемах был руководителем войск ПВО в Снежном в 2014 году. В 2019 году он был похищен СБУ и вывезен в Киев. В ходе операции погиб один украинский военный, утверждало издание "Цензор.нет". В Киеве бывшего сепаратиста обвинили в создании террористической группы, пятого сентября суд в Киеве освободил его под обязательство о явке.

После этого он был обменян украинскими властями в числе 35 заключённых и подозреваемых, выданных Москве в обмен на 35 удерживаемых на территории России украинцев.

Перед выдачей в Россию он дал показания нидерландскому следствию по делу о крушении "Боинга". Нидерланды утверждают, что запросили у России экстрадиции украинца, однако Москва позволила ему покинуть страну. В сентябре дочь Цемаха заявила каналу "Настоящее время", что он вернулся на неконтролируемую властями Киева территорию Украины. Тогда она утверждала, что он готов сотрудничать со следствием по делу MH-17.

На сайте МВД Украины указано, что Цемах разыскивается, как лицо, скрывающееся от следствия. При этом датой исчезновения подозреваемого указано 23 сентября 2019 года — то есть, уже после того, как его дочь разговаривала с журналистами.