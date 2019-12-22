"Сильный удар". Чемпион России по велогонкам – о допинговом скандале

В четверг, 19 декабря, наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решил, что эта организация будет оспаривать в Международном арбитражном суде решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России из-за манипуляций с допинг-пробами от международных соревнований, включая Олимпиаду 2020 года в Токио. Шансы на удовлетворение этой апелляции невелики, и многие российские спортсмены уже готовятся вновь, как и четыре года назад, выступать на Играх в японской столице в нейтральном статусе.

У некоторых россиян есть и другие варианты – например, смена гражданства. 17 декабря первые полосы российских СМИ облетели заголовки о том, что 30-летний шоссейный велогонщик Ильнур Закарин заявил о возможном получении паспорта Кипра ради того, чтобы поехать в Токио. В интервью Радио Свобода Закарин пояснил, что его слова неправильно интерпретировали журналисты: он говорил лишь о теоретической возможности получить кипрский паспорт в обмен на инвестиции в экономику страны, денег для таких инвестиций у него нет, и гонщик рассчитывает поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, поскольку уже долгие годы живет и тренируется на Кипре и сдает все допинг-тесты непосредственно в WADA.

Велоспорт – один из самых "допингоопасных" видов спорта. Лэнс Армстронг, пожалуй, самый знаменитый и титулованный велогонщик в истории, в 2012 году был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишен всех завоеванных титулов. На заре своей спортивной карьеры попадался на допинге и сам Ильнур Закарин, из-за чего он был вынужден пропустить и прошлые игры в Рио-де-Жанейро, хотя в последний момент его признали "чистым" и разрешили участвовать в соревнованиях.

В разговоре с Радио Свобода Ильнур Закарин поделился своими мыслями об очередном отстранении россиян от Олимпийских игр, еще раз объяснил, откуда взялись слухи о его намерении сменить гражданство, и рассказал о том, изменилась ли ситуация с допингом в велоспорте в лучшую сторону за последние 10 лет.

– Что вы почувствовали, когда узнали, что Россия второй раз подряд не будет допущена под своим флагом на Олимпиаду?

– То, что WADA вынесла такое решение, – я думаю, оно небезосновательное. Кто-то виноват, а страдают из-за этого спортсмены. Шоссейный велоспорт не так связан с чемпионатами Европы, мира и Олимпиадой, у нас профессиональные контракты не обязательно с Россией, есть профессиональные команды, и у нас, помимо этих соревнований, есть свои гонки. А пловцы, гимнасты, у них все завязано: они подбирают время, чтобы не пропустить олимпийский цикл, для них это, конечно, сильный удар.

– Почему вы сами в прошлый раз не смогли участвовать в играх под олимпийским флагом?

– Дело в том, что лет десять назад у меня самого были проблемы с допингом, а там было условие: едут все, у кого чистая история. Я проехал Джиро д'Италия, сильно упал во время 19-го этапа, но уже через две недели после этого побыстрее сел на велосипед и поехал Тур де Франс, чтобы подготовиться именно к Олимпиаде. Вышел на хорошую форму, выиграл один из последних этапов, и тут мне сказали, что я не стартую на Олимпиаде. Я полетел в Россию ждать какого-то решения. Решение было принято за два дня до старта, что я все-таки могу ехать, но поехать я уже никак не успевал.

– Расскажите подробнее о той истории с допингом.

– Я попался 10 лет назад, мне было 20 лет, молодой был, не осознавал, дали мне два года, я два года отсидел дома, а потом вернулся в велоспорт.

– Кто виноват, на ваш взгляд, в том, что Россия второй раз подряд не едет на Олимпиаду? WADA утверждает, что в России подмена допинг-проб была поставлена на государственный уровень и была системой.

– Честно, не смогу ответить на этот вопрос. Потому что я чуть-чуть по-другому связан с контролем: меня тестирует непосредственно сама WADA и UCI (Union Cycliste Internationale, Международный союз велосипедистов) в системе ADAMS (онлайн-система WADA, в которой спортсмены ежедневно заполняют данные о своем местонахождении, чтобы допинг-офицеры агентства могли в любой момент приехать к ним и взять пробу. – Прим. РС). Я долгое время проживаю на Кипре, и меня тестируют именно они. Как все это выглядит в России, я читаю только в интернете. Я не знаю, как там все устроено, если честно.

– А до того, как вы уехали на Кипр, вы тестировались в РУСАДА?

– Нет. Вроде бы нет, потому что я попал в команду RusVelo, это было чуть позже, и тогда меня включили в систему ADAMS. Сейчас у меня там больше ста допинг-текстов, которые проводила WADA.

– Может быть такое в велоспорте, что спортсмен получает допинг, сам не зная об этом?

– Скорее всего, нет. У нас работает квалифицированный персонал, у нас все строго. Даже когда ты, допустим, простужаешься, ты должен прислать медикаменты от простуды доктору, доктор уже смотрит сам и тебе говорит: "вот это можно" или "это нельзя". У нас с этим все строго.

– Вы уехали на Кипр шесть лет назад. Почему? И приходилось ли вам выслушивать в свой адрес какие-то упреки в непатриотизме из-за этого?

– Велоспорт связан с тренировками на дороге, в России круглый год заниматься велоспортом на дороге невозможно, потому что у нас суровая зима. На Кипр я переехал только из-за возможности тренироваться, это никак не связано с какими-то политическими взглядами.

– Откуда в прессе появились заголовки о том, что ради поездки на Олимпиаду в Токио вы готовы сменить российское гражданство на кипрское?

– У нас был брифинг в команде (сейчас Ильнур Закарин выступает за команду Katusha-Alpecin. – Прим. РС), там было около 10–15 журналистов, и ни одного русского, естественно, не было, все были из разных стран. Один из журналистов спросил меня, почему я не поменяю паспорт? Этим я избегу всех проблем. Я сказал, что теоретически это возможно, поменять, но я об этом не задумывался. Сайт Cycling News, это один из главных порталов о велосипедной жизни в мире, написал об этом, что у меня "есть такая возможность". Русские СМИ это все перевернули и написали, как они написали.

– То есть в реальности вы для себя такую возможность не рассматриваете?

– Нет. Почему я должен это рассматривать? Теоретически это возможно, но я не раздумывал об этом.

– А какие у вас сейчас есть возможности, для того чтобы все-таки поехать в Токио? Или от вас ничего не зависит и вы просто ждете, какое будет принято решение?

Чтобы получить кипрское гражданство нужно 2,5 миллиона евро, у меня таких денег, естественно, нет

– Международный союз велосипедистов вроде бы сказал, что "каждого кандидата мы будем рассматривать индивидуально и будем допускать или не допускать". Когда они спросят, и если я буду кандидатом в олимпийскую сборную, а я кандидат, да, то я предоставлю все документы. Они знают историю моего "Адамса" и примут какое-то решение. Я буду ждать. По поводу гражданства пишут те, которые не особо разбираются, видимо, что я его поменяю или тому подобное. Чтобы получить кипрское гражданство нужно 2,5 миллиона евро, у меня таких денег, естественно, нет. И каких-то лазеек... я даже и не знаю, как это все делается.

– Вы имеете в виду кипрскую программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции?

– Да. Если менять гражданство на кипрское. То есть это невозможно.

– Как вы относитесь к идее полного бойкота Олимпиады, которая звучит в России, к идее не ехать вообще в знак протеста ни под каким флагом? Или к идее создания каких-то собственных, альтернативных соревнований?

– Я думаю, что, сделав бойкот всему миру, ничего не добиться. Спортсмены хотят соревноваться с соперниками всего мира, а не с самими собой, для этого есть чемпионаты России. Зачем делать такие соревнования – я не знаю. Но это мое сугубо личное мнение. Возможно, если подумать, в этом есть плюс, но на данный момент мне кажется, что это ничего не изменит.

– Велоспорт известен как один из самых, что называется, "допингоопасных" видов спорта. Вспомнить хотя бы историю Лэнса Армстронга, да и вы сами попадались на допинге. Что изменилось с тех пор, как обстоит дело с допингом в велоспорте сейчас?

– На мой взгляд, все стало гораздо чище, потому что о каких-то допинговых скандалах [в велоспорте] давно уже не упоминалось. У нас есть система ADAMS, в любое время могут приехать и протестировать. Если ты пропускаешь три теста, когда они приезжают, то уже дисквалификация от двух лет. Сейчас все намного строже и чище.

– Верите ли вы, что Россия когда-нибудь очистится от допинга и не будет пропускать Олимпиаду за Олимпиадой, как сейчас?

– Как сказать... WADA приняла решение небезосновательно. Как на самом деле обстоит дело у нас в стране с допингом, я не знаю. Может быть, оно более-менее уже нормальное. Но тут двоякое же мнение. WADA говорит, что Россия не очистилась, а Россия говорит, что очистилась. Нам, спортсменам, это тяжело как-то анализировать.

– Что бы вы сказали российским спортсменам накануне Олимпиады в Токио?

– Что бы я сказал? Не надо отчаиваться. Я думаю, что надо так же упорно тренироваться и готовиться. Если сейчас, в принципе, сдаться и все бросить, то зачем люди тренировались, готовились к этим соревнованиям?

В субботу, 21 декабря, стало известно, что Следственный комитет России уже нашел виновного в том, что российские спортсмены будут выступать в Токио под олимпийским флагом. В изменениях базы данных Московской антидопинговой лаборатории обвинен ее бывший директор Григорий Родченков.

Версия Следственного комитета полностью противоречит выводам WADA: там говорят, что первое крупное изменение в базе данных было сделано в июле 2016 года, почти через год после того, как Родченков уехал в США и рассказал всему миру о поддерживаемых российским государством махинациях с допинг-пробами российских спортсменов. Кроме того, утверждает WADA, изменения в базу были внесены после того, как Московская лаборатория была опечатана Следственным комитетом. По данным агентства, множественные изменения в базе были зафиксированы также в 2018 году, после восстановления аккредитации РУСАДА. В декабре РУСАДА вновь была лишена статуса соответствия: это значит, что российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом России. Исполком WADA также ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета. В соответствии с решением WADA, россияне не смогут выступать под своим флагом не только на летней Олимпиаде в Токио, но и на зимних Играх 2022 года в Пекине.