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Матери политзаключённых вновь подали заявку на марш в Москве

Юлия Виноградова, мама обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой

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Общественное движение "Матери против политических репрессий" подало в мэрию Москвы заявку на акцию в поддержку политзаключённых. Это уже третья заявка – предыдущие две мэрия отклонила.

Матери настаивают на том же маршруте, что и в прошлый раз: от Новопушкинского сквера, через Большую Никитскую улицу и Новый Арбат – до Гоголевского бульвара. В новой заявке они лишь изменили предполагаемое число участников шествия с 10 тысяч человек – до тысячи, и перенесли дату акции на 1 февраля.

Целями марша объявлены "соблюдение конституционных прав граждан", "освобождение политических заключённых" и "недопущение политических репрессий".

Власти Москвы мотивировали предыдущий отказ в проведении марша, который планировался на 25 января, тем, что "акция будет мешать движению не участвующих в нём граждан". Мэрия предложила перенести шествие на окраину города.

Движение "Матери против политических репрессий" было создано в начале ноября, когда родные обвиняемых по нескольким уголовным делам – в частности, по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" и так называемого экстремистского сообщества "Новое величие", вышли с пикетами к зданию администрации президента России в Москве.

Актив движения составили Юлия Виноградова, мать обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой, Наталья Конон, мать уже бывшего обвиняемого по "московскому делу" Даниила Конона, и Влада Русина, жена экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, находящегося в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее к ним присоединились родственники осуждённых по делам мусульманской организации "Хизб ут-Тахрир" и движения "Артподготовка".

"Матери" неоднократно обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в уголовных делах, которые они считают сфабрикованными, выходили на многочисленные одиночные пикеты и акции, объявляли голодовки, но так и не были услышаны.

Участники движения говорят, что "отчаянно и безуспешно пытаются выйти на диалог с властями".

Юлия Виноградова
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  • В деле "Нового величия" – десять обвиняемых, в основном подростков. Их задержали в марте 2018 года, сейчас над восьмерыми из них идёт суд. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых указывает, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который сам создал организацию, финансировал её и написал ей устав, после чего сдал подростков ФСБ.
  • Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из которых – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками.
  • Так называемое "московское дело" о насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек, несколько из них уже приговорены к тюремному заключению. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.
Дмитрий Пчелинцев (справа) в суде
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  • По делу "Хизб ут-Тахрир" арестованы и осуждены более 50 человек, подавляющее большинство из них – крымские татары. Их обвиняют в создании и участии в террористической организации. Сами они настаивают, что их преследуют исключительно по религиозным и этническим мотивам после российской аннексии Крыма в 2014 году. Верховный суд России ещё в 2003 году включил "Хизб ут-Тахрир" в список террористических организаций. На Украине её деятельность не запрещена.
  • По делу "Артподготовки" арестованы и осуждены десятки молодых людей. Оно появилось после того, как 5 ноября 2017 года лидер одноимённого движения Вячеслав Мальцев назначил так называемую "революцию". В тот день в нескольких городах России немногочисленные протестующие вышли на улицы с пикетами и были задержаны полицией. Впоследствии большинство из них обвинили в "подготовке силового захвата власти". Обвиняемые жаловались на пытки во время допросов. Сам Мальцев уехал из России.

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