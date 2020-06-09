Би-би-си исправила статью о дочери Путина и "Роснефти"

Русская служба Би-би-си внесла исправления в свой апрельский материал про то, как предполагаемая дочь президента Владимира Путина Мария Воронцова и компания "Роснефть" займутся созданием центра генетических исследований в России.

Из статьи под названием "Роснефть" стала партнером в крупном российском генетическом проекте" убрали информацию о том, что Воронцова и глава нефтяной компании Игорь Сечин войдут в наблюдательный совет исследовательского центра. Также из материала пропала информация о финансировании проекта. Ранее в статье говорилось, что "Роснефть" выделит на создание центра до одного миллиарда долларов.

"На основе последующих разъяснений со стороны "Роснефти" эта информация была удалена из статьи. Включение этой информации не соответствовало стандартам, необходимым для публикации." - говорится в комментарии Би-би-си. Из материала также убрали имена журналистов работавших над ним.

Ранее "Роснефть" заявила о намерении подать в суд на Би-би-си из-за опубликованного материала про создание центра генетических исследований. В компании заявили, что статья "содержит в себе ни на чём не основанную ложь в отношении Компании и лиц, непричастных к данному проекту". В чём именно заключалась ложь и какие лица имеются в виду, не уточнялось.

По информации Би-би-си, в России будет создан крупный центр комплексных исследований в области генетических технологий и генетического редактирования. Его ключевым инвестором станет корпорация "Роснефть". В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова и глава нефтяной компании Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. В нём говорится, что к 2027 году Россия должна стать одним из лидеров в развитии генетических технологий в мире.

В мае Сечин попросил Путина освободить от налогов инвестиции нефтяной компании в генетические технологии.