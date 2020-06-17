"Ситуация выглядит как госпереворот". Избит за протест против поправок

"Всем привет, меня избил рандомный мужик за то, что я снимал объявление о нелегитимном голосовании по адресу Сумской проезд, 21 к. 1". Так начинался тред в твиттере, который опубликовал вечером 15 июня студент Высшей школы экономики Максим Веселов. Полиция до сих пор не нашла его обидчика, хотя ей удалось получить записи с камер наблюдения, зафиксировавших момент нападения.

Веселов не первый день занимается политическим активизмом, но политикой он стал интересоваться сравнительно недавно – после дела "Ив Роше", в результате которого Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, а его брат Олег – к таком же реальному сроку. Он активно выступает против изменения российской Конституции, но пока не решил, будет ли голосовать "против" или проигнорирует голосование.

Всю свою сознательную жизнь Максим Веселов прожил при одном единственном правителе России – Владимире Путине. Дмитрия Медведева он таковым считать отказывается. В разговоре с Радио Свобода Веселов рассказал, зачем срывает агитацию с призывом участвовать в голосовании о поправках в Конституцию и чем его не устраивает жизнь при нынешнем президенте России.

– Что с вами произошло вечером 14 июня? Как развивались события?

– 14 июня вечером я шел из магазина домой к подруге и увидел у подъезда объявление о предстоящем голосовании по поправкам. Я вообще обычно так поступаю с агитацией, которая мне не нравится: просто срываю, и эта ситуация не была исключением. Когда я ее срывал, заметил мужчину, который заходил в подъезд вместе со мной. Он спросил меня, почему я это делаю. Я сказал, что считаю это голосование нелегитимным. Он сказал перестать это делать. Я сказал, что это моя позиция, что он может выразить свою позицию точно так же, так, как хочет он. После этого он меня сразу ударил, попытался потаскать меня за рюкзак, но я просто отошел. Он зашел в подъезд и скрылся. Все это происходило под двумя камерами, правонарушение было зафиксировано, а сам мужчина был в маске, и опознать его не так уж и просто. Я сразу же вызвал полицию, написал заявление, сходил в травмпункт. В травмпункте мне сказали, что у меня сломан нос.

На следующий день со мной связался участковый и сказал, что он начал вести расследование. Он даже сходил в дом, ходил по подъезду, показывал жильцам видео с произошедшим. На видео, в принципе, можно разглядеть человека и распознать, кто это, если знать. Но о дальнейших движениях в расследовании я не знаю.

– Какая ответственность грозит этому человеку, если его все-таки найдут?

– Участковый сказал, что, скорее всего, это статья КОАП 6.1.1 ("Побои", – прим. РС) хотя тут, очевидно, можно приплести и статью 116 УК "Побои по мотивам политической ненависти". Очевидно, что в моей ситуации вряд ли это будет происходить. Скорее всего, он отделается штрафом по Кодексу об административных правонарушениях. Я надеюсь, что он хотя бы им отделается.

– Прокомментировал ли нападавший как-то свои действия?

– Да. Он меня еще почему-то назвал сторонником Навального. Видимо, он думает, что только сторонники Навального не хотят, чтобы Путин правил вечно. Не знаю, мне кажется, он просто перегрелся, возможно, от лишней информации.

– Насколько я понимаю, это не первый раз, когда вы срываете листовки, посвященные предстоящему голосованию по поправкам в конституцию. Почему вы это делаете?

– Я считаю, что вся эта ситуация сейчас выглядит как госпереворот, и все обсуждение вокруг того, ходить или не ходить на участки, голосовать "за" или "против", звучит как обсуждение того, как нам показать предстоящему или уже действующему диктатору наше неодобрение. В любом случае, сама по себе процедура нелегитимна, потому что она переписывает основной закон страны. Я считаю, что это неправильно. Я не хочу жить в стране, где один человек может править в 21-м веке больше 30 лет.

Сама по себе процедура нелигитимна

– В каком году вы родились, при каких правителях России вы успели пожить?

– Я родился в 1998 году, и получается, что я успел пожить при Борисе Николаевиче Ельцине (но я совершенно этого не помню) и при Дмитрии Анатольевиче Медведеве, про которого тоже нельзя сказать, что он был правителем нашей страны. Так что, в принципе, я прожил всю свою жизнь при Путине. Весь свой сознательный возраст я помню только его.

– И вам так плохо жилось, что вы не хотите, чтобы Путин оставался президентом и дальше?

– Мне на фоне всей остальной России живется очень даже неплохо. Но я вижу, в какую сторону идет нынешняя политика, куда она нас ведет, и могу сказать, что я не хочу видеть, как это продолжается дальше. Потому что можно выбрать путь развития, как остальные государства западного мира и даже некоторые государства мира восточного, а можно выбрать Путина на десять сроков подряд.

– В споре о том, надо ли идти на это голосование или нет, вы, как я понял, занимаете позицию, что его надо бойкотировать. Каковы ваши аргументы?

– Я бы не сказал, что его надо бойкотировать. Я бы сказал, что нужно в любом случае противодействовать этому. Я считаю, что выбора между бойкотом и голосованием нет, это не играет никакой роли, потому что у нас нет никакого контроля за процедурой, и они в любом случае смогут нарисовать и явку, и проценты, которые нужно. Я думаю, что сейчас людям стоит сконцентрироваться на том, чтобы искать действия, которые будут следовать за этим голосованием по поправкам. Понятно, что это голосование сейчас оформляется как есть, на бумаге, но мы же прекрасно видим, что все к этому и шло все эти годы. Никто не сомневался, что Путин не захочет отпускать власть и попробует это как-то узаконить. Поэтому я считаю, что у нас нет никакой возможности к действию на данном голосовании, но у нас есть возможность действовать вне этого голосования.

– Какие это возможности?

– В первую очередь это, конечно же, выборы. Я сам участвовал в нескольких выборных кампаниях и могу сказать, что, если люди начнут уделять больше времени хотя бы своим региональным собраниям, выборам в них, муниципальным выборам, то жить уже станет гораздо проще. Если люди будут выходить на улицы, то еще проще. Сейчас, мне кажется, складывается такой кризис возможностей политического действия, когда люди не видят никакого другого шанса внести вклад в развитие своей страны, кроме как пойти просто проголосовать против поправок.

– Вы говорите, что вы участвовали в нескольких выборах. Как давно вы стали интересоваться политикой? И почему вы начали ей интересоваться?

– Интересоваться политикой я начал достаточно давно, еще в юном возрасте. Я где-то лет в 16, получается, попал на первый митинг, когда было оглашение результатов по делу "Ив Роше" у Алексея Навального. Насколько я помню, там была такая ситуация, что был суд назначен на 15 января 2015 года, а его резко перенесли на 30 декабря, и тогда все собрались на Манежной площади. Не то что бы я был сильно заинтересован в политике тогда, но когда я вышел туда, посмотрел на то, что там происходит, как людей просто выгоняют с площади за то, что они пришли отстоять свою позицию, когда их начали разгонять за то, что они вышли протестовать против беззакония, это мотивировало меня и дальше интересоваться политикой и наблюдать за тем, что происходит.

– С тех пор вы участвовали в каких-то акциях, вас задерживали? Происходило ли с вами то, что происходило с сотнями других активистов все эти последние годы?

– Я участвовал в акциях, я участвовал в пикетах, участвовал в выборах. Меня ни разу не задерживали. Один раз меня задержали, когда я ходил по квартирам и агитировал на муниципальных выборах 2017 года, но отпустили из участка без составления протокола.

– Вы учитесь в Высшей школе экономики?

– Уже фактически закончил, сейчас были экзамены.

– У вас были какие-то проблемы из-за вашего политического активизма?

– Нет, не было. У нас с этим все более-менее хорошо.

– У вас есть друзья, которые поддерживают эти поправки?

– У меня есть друзья, которые симпатизируют Путину, но тех, которые при этом поддерживают поправки, я не знаю.

– Зачем вообще Путину понадобились эти лишние президентские сроки? Зачем ему оставаться у власти?

Путин уже не может уйти просто так

– Я думаю, что он уже оказался в такой ситуации, когда ему нельзя уйти просто так, "вход – рубль, выход – сто". Он абсолютно повязан этим, он понимает, что вся эта система держится на нем, и он не сможет уйти на спокойную пенсию прямо сейчас. По крайней мере, в той модели государственного устройства, в которой мы существуем.

– В итоге вы сами будете участвовать в голосовании или еще не решили?

– Пока не решил. Я думаю.

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля.

В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.

Российская оппозиция, включая системную Коммунистическую партию, выступает против принятия поправок. Агитируют людей за их принятие не только близкие к Кремлю политики и чиновники, но и звезды спорта и шоу-бизнеса – например, Евгений Плющенко и Ольга Бузова. На фоне этой агитации было возбуждено уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального, которого подозревают в клевете против снявшегося в рекламе голосования ветерана Игната Артеменко. В этом ролике Артеменко снялся вместе с хоккеистом Вячеславом Фетисовым и актером Василием Лановым. Навальный назвал всех троих "продажными холуями", после чего Следственный комитет РФ посчитал, что эти слова оппозиционера в адрес Артеменко являются "заведомо ложными сведениями". Какие именно сведения имеются в виду и почему в уголовном деле фигурирует только ветеран, в ведомстве не уточнили.