Глава ЦИК заявила об историческом минимуме жалоб перед голосованием

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в преддверии голосования по поправкам к Конституции России заявила об историческом минимуме полученных жалоб на принуждение к голосованию.
Памфилова утверждает, что в ЦИК поступили немногим более 50 обращений со всей страны, в то время как обычно во время выборов комиссия "измеряет обращения тысячами". "Такого минимума у нас никогда не было", – заявила глава ЦИК.
В течение последнего месяца СМИ сообщали о массовых жалобах граждан на принуждение со стороны начальства и работодателей к голосованию по поправкам в Конституцию, а также на принуждение агитировать других прийти на избирательные участки. На это, в частности, жаловались учителя московских школ, медики из Кирова, работники группы строительных компаний ПИК, студенты Тверского государственного университета и Новосибирского медицинского госуниверситета, заключённые нескольких московских СИЗО и многие другие. Памфилова назвала большинство жалоб "фейком".
17 июня телеканал "Дождь" сообщил, что в Москве на электронное голосование регистрируют пожилых людей без их ведома. Для этого организаторы раздают им сим-карты и открывают доступ к базам с персональными данными, обещая заплатить за каждую регистрацию на сайте mos.ru. В Кремле назвали эту информацию "абсолютной чушью". Однако позже московская полиция, проведя проверку по материалам расследования "Дождя", заявила, что установила подозреваемых в создании ложных аккаунтов для голосования. Имена подозреваемых при этом не названы.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования начиная с 25 июня.
- В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей. Тем не менее, ряд СМИ сообщал, что в Кремле поставили план обеспечить явку не ниже 50 процентов от общего числа избирателей в стране.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
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