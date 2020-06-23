Глава ЦИК заявила об историческом минимуме жалоб перед голосованием

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в преддверии голосования по поправкам к Конституции России заявила об историческом минимуме полученных жалоб на принуждение к голосованию.

Памфилова утверждает, что в ЦИК поступили немногим более 50 обращений со всей страны, в то время как обычно во время выборов комиссия "измеряет обращения тысячами". "Такого минимума у нас никогда не было", – заявила глава ЦИК.

В течение последнего месяца СМИ сообщали о массовых жалобах граждан на принуждение со стороны начальства и работодателей к голосованию по поправкам в Конституцию, а также на принуждение агитировать других прийти на избирательные участки. На это, в частности, жаловались учителя московских школ, медики из Кирова, работники группы строительных компаний ПИК, студенты Тверского государственного университета и Новосибирского медицинского госуниверситета, заключённые нескольких московских СИЗО и многие другие. Памфилова назвала большинство жалоб "фейком".

17 июня телеканал "Дождь" сообщил, что в Москве на электронное голосование регистрируют пожилых людей без их ведома. Для этого организаторы раздают им сим-карты и открывают доступ к базам с персональными данными, обещая заплатить за каждую регистрацию на сайте mos.ru. В Кремле назвали эту информацию "абсолютной чушью". Однако позже московская полиция, проведя проверку по материалам расследования "Дождя", заявила, что установила подозреваемых в создании ложных аккаунтов для голосования. Имена подозреваемых при этом не названы.