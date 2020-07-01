Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

СК объяснил обыск у Верзилова без разрешения суда публикациями "Медиазоны"

Пётр Верзилов

Генерал-майор Следственного комитета Рустам Габдулин разрешил провести неотложный обыск у издателя "Медиазоны" Петра Верзилова из-за того, что издание публикует новости о политических преследованиях в России. Об этом сообщает глава международной "Агоры" Павел Чиков.

В постановлении на обыск указывается, что Верзилов "является владельцем сайта "Медиазона", основным направлением деятельности которого является размещение новостей о преследовании граждан России за их политические взгляды и негативная оценка деятельности правоохранительных органов". Кроме того, по мнению генерала, у Верзилова есть много сторонников, которые могли бы помочь ему скрыться и вывезти его из России.

Повторный обыск в квартире арестованного на 15 суток Петра Верзилова проходил 26 июня.

22 июня Мещанский суд Москвы арестовал Верзилова на 15 суток, признав его виновным в мелком хулиганстве. На суде выяснилось, что протокол на Верзилова составили за нецензурную лексику в адрес прохожего, с которым у него произошёл конфликт. При этом в материалах дела нет ни одного свидетеля правонарушения, а также отсутствуют личные данные пострадавшего.

21 июня близкие Верзилова сообщили о том, что он не выходит на связь, а дверь в его квартиру взломана. Позже стало известно, что дверь выломали сотрудники полиции, в квартире у Верзилова прошёл обыск, а самого его увезли на допрос, который шёл 13 часов без присутствия адвоката. По словам Верзилова, к нему было "много вопросов по "московскому делу", Алексею Навальному и поездкам за рубеж", а в частной беседе сотрудники СК назвали его "организатором массовых беспорядков".

После допроса Верзилова отпустили, однако на выходе из ОВД на него напал неизвестный человек. Верзилова снова задержали и повезли в другой отдел полиции . Там на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Верзилов считает, что при выходе из ОВД на него напал специально нанятый провокатор.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG