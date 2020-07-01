Генерал-майор Следственного комитета Рустам Габдулин разрешил провести неотложный обыск у издателя "Медиазоны" Петра Верзилова из-за того, что издание публикует новости о политических преследованиях в России. Об этом сообщает глава международной "Агоры" Павел Чиков.

В постановлении на обыск указывается, что Верзилов "является владельцем сайта "Медиазона", основным направлением деятельности которого является размещение новостей о преследовании граждан России за их политические взгляды и негативная оценка деятельности правоохранительных органов". Кроме того, по мнению генерала, у Верзилова есть много сторонников, которые могли бы помочь ему скрыться и вывезти его из России.

Повторный обыск в квартире арестованного на 15 суток Петра Верзилова проходил 26 июня.

22 июня Мещанский суд Москвы арестовал Верзилова на 15 суток, признав его виновным в мелком хулиганстве. На суде выяснилось, что протокол на Верзилова составили за нецензурную лексику в адрес прохожего, с которым у него произошёл конфликт. При этом в материалах дела нет ни одного свидетеля правонарушения, а также отсутствуют личные данные пострадавшего.

21 июня близкие Верзилова сообщили о том, что он не выходит на связь, а дверь в его квартиру взломана. Позже стало известно, что дверь выломали сотрудники полиции, в квартире у Верзилова прошёл обыск, а самого его увезли на допрос, который шёл 13 часов без присутствия адвоката. По словам Верзилова, к нему было "много вопросов по "московскому делу", Алексею Навальному и поездкам за рубеж", а в частной беседе сотрудники СК назвали его "организатором массовых беспорядков".

После допроса Верзилова отпустили, однако на выходе из ОВД на него напал неизвестный человек. Верзилова снова задержали и повезли в другой отдел полиции . Там на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Верзилов считает, что при выходе из ОВД на него напал специально нанятый провокатор.