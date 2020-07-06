Суд в Пскове вынесет приговор журналистке Светлане Прокопьевой

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове в понедельник огласит приговор журналистке Светлане Прокопьевой по делу об оправдании терроризма.

Обвинение запросило для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и четырехлетнего запрета на работу журналистом, так как считает её вину доказанной.

Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву судят за обсуждение взрыва в Архангельском управлении ФСБ в октябре 2018 года. Тогда 17-летний подросток взорвал в здании самодельное взрывное устройство, он погиб, трое сотрудников спецслужбы пострадали. Через неделю в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Прокопьева обсуждала возможные мотивы поступка погибшего подростка. В частности, журналистка заявила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые с ним борются. Позже Прокопьева написала на ту же тему авторскую колонку.