Суд в Пскове вынесет приговор журналистке Светлане Прокопьевой

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове в понедельник огласит приговор журналистке Светлане Прокопьевой по делу об оправдании терроризма.
Обвинение запросило для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и четырехлетнего запрета на работу журналистом, так как считает её вину доказанной.
Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву судят за обсуждение взрыва в Архангельском управлении ФСБ в октябре 2018 года. Тогда 17-летний подросток взорвал в здании самодельное взрывное устройство, он погиб, трое сотрудников спецслужбы пострадали. Через неделю в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Прокопьева обсуждала возможные мотивы поступка погибшего подростка. В частности, журналистка заявила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые с ним борются. Позже Прокопьева написала на ту же тему авторскую колонку.
- Согласно представленной следствием экспертизе, целью журналистки было "формирование позитивного отношения к террористу и его действиям". Другие эксперты сочли, что само по себе использование слов "террорист", "теракт", "самодельное взрывное устройство"‚ "взрыв" несёт в себе оправдание и пропаганду терроризма.
- Адвокат журналистки считает аргументы стороны обвинения недопустимыми, а выводы экспертов обвинения – необоснованными. Сама Прокопьева также отрицает обвинения. Она заявила, что написала авторскую колонку о взрыве, чтобы такие теракты не повторились в будущем.
- В защиту Прокопьевой выступили международные правозащитные и журналистские организации, российские политики и гражданские активисты.
- Прокопьева – автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. "Мы негодуем оттого, что российские власти готовы безжалостно расправиться с независимой, хорошо известной журналисткой, которая совершила нечто прямо противоположное тому, в чём она обвиняется. Мнение Светланы представляло собой попытку разобраться в причинах трагедии; представлять её слова как "оправдание терроризма" – это намеренное, политически мотивированное искажение истины, направленное на то, чтобы заглушить критический голос", – говорится в заявлении исполняющей обязанности президента корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.
- Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, комментируя "Интерфаксу" запрошенное гособвинением наказание, назвал дело в отношении Прокопьевой политическим и заявил о намерении добиться ее оправдания.
- Журналисты выходили на пикеты в поддержку Прокопьевой. Совет при президенте по правам человека назвал абсурдным требование прокуратуры лишить Прокопьеву свободы.
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