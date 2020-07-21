Пресс-конференцию врио главы Хабаровского края Дегтярёва перенесли

Первая пресс-конференция Михаила Дегтярёва на посту временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края была отменена за несколько минут до начала.
Как сообщила пресс-служба главы региона, решение перенести встречу с журналистами на неопределённый срок принято в связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса, передаёт "РИА Новости".
О назначении Михаила Дегтярёва временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стало известно в понедельник, 20 июля. Этим же указом Владимира Путина предыдущий губернатор, Сергей Фургал, был снят с должности "в связи с утратой доверия президента".
Сегодня Дегтярёв прибыл в Хабаровск и был представлен правительству края. В числе первых задач на посту врио губернатора он назвал борьбу с распространением коронавируса и проверку состояния дел в экономике и социальной сфере.
Жители Хабаровска вновь собираются на площади Ленина, где уже вторую неделю ежедневно проходят акции протеста из-за ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. В группе "Типичный Хабаровск" соцсети "ВКонтакте" сообщается, что участники протестов хотят встретиться с назначенным главой региона Михаилом Дегтярёвым.
Отставка Фургала и назначение Дегтярёва вызвали резкую негативную реакцию у жителей региона. В инстаграме Дегтярева более 1300 негативных комментариев, среди них превалируют сообщения: "вас здесь никто не ждёт", "мы вас не выбирали".
Сегодня же депутат Законодательной думы края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о выходе из ЛДПР. Такое решение они приняли из-за отстранения от должности губернатора Сергея Фургала и назначения Дегтярёва. "Стыдно делать вид, что ничего не происходит". "Такая политика не для меня", ‒ написал Емельянов.
- Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и отправлен в Москву, где его арестовали на два месяца. Политика обвинили в организации убийств нескольких бизнесменов 15 лет назад. Фургал все обвинения отрицает.
- С 11 июля в Хабаровске и ещё нескольких городах края проходят многотысячные акции протеста против ареста Фургала. Местные жители говорят о политической подоплёке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".
- Фургал баллотировался в губернаторы от ЛДПР в 2018 году и с большим преимуществом победил кандидата от "Единой России".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.