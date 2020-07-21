Пресс-конференцию врио главы Хабаровского края Дегтярёва перенесли

Первая пресс-конференция Михаила Дегтярёва на посту временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края была отменена за несколько минут до начала.

Как сообщила пресс-служба главы региона, решение перенести встречу с журналистами на неопределённый срок принято в связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса, передаёт "РИА Новости".

О назначении Михаила Дегтярёва временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стало известно в понедельник, 20 июля. Этим же указом Владимира Путина предыдущий губернатор, Сергей Фургал, был снят с должности "в связи с утратой доверия президента".

Сегодня Дегтярёв прибыл в Хабаровск и был представлен правительству края. В числе первых задач на посту врио губернатора он назвал борьбу с распространением коронавируса и проверку состояния дел в экономике и социальной сфере.

Жители Хабаровска вновь собираются на площади Ленина, где уже вторую неделю ежедневно проходят акции протеста из-за ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. В группе "Типичный Хабаровск" соцсети "ВКонтакте" сообщается, что участники протестов хотят встретиться с назначенным главой региона Михаилом Дегтярёвым.

Отставка Фургала и назначение Дегтярёва вызвали резкую негативную реакцию у жителей региона. В инстаграме Дегтярева более 1300 негативных комментариев, среди них превалируют сообщения: "вас здесь никто не ждёт", "мы вас не выбирали".

Сегодня же депутат Законодательной думы края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о выходе из ЛДПР. Такое решение они приняли из-за отстранения от должности губернатора Сергея Фургала и назначения Дегтярёва. "Стыдно делать вид, что ничего не происходит". "Такая политика не для меня", ‒ написал Емельянов.