Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной

Президент Национальной медицинской палаты России и один из руководителей основанного Владимиром Путиным Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль ответил супруге Алексея Навального Юлии, которая ранее написала ему письмо с резкой критикой.

Обращаясь к Юлии Навальной, Рошаль заявил: "Я не верю, что это некорректное письмо мне написали вы. Мне о вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чём я писал. Все понимают ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя".

5 сентября Леонид Рошаль выступил с инициативой создания совместной экспертной группы из российских и немецких медиков для того, чтобы установить, был ли отравлен Алексей Навальный. В ней президент Национальной медицинской палаты также напомнил о том, что российские врачи, в отличие от немецких, не нашли следов яда в организме оппозиционера.

Спустя сутки супруга Навального Юлия обратилась к Рошалю через инстаграм, обвинив медика в том, что он выступает "не как врач, а как голос государства", и хочет "не помочь больному", на которого ему "плевать", а "выведать информацию и выслужиться".

"Вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас", - написала также Навальная, отметив, что генезис комы её супруга известен - "это отравление фосфорорганическими соединениями, и в Омске об этом прекрасно знали".