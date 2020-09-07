Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной

Президент Национальной медицинской палаты России и один из руководителей основанного Владимиром Путиным Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль ответил супруге Алексея Навального Юлии, которая ранее написала ему письмо с резкой критикой.
Обращаясь к Юлии Навальной, Рошаль заявил: "Я не верю, что это некорректное письмо мне написали вы. Мне о вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чём я писал. Все понимают ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя".
5 сентября Леонид Рошаль выступил с инициативой создания совместной экспертной группы из российских и немецких медиков для того, чтобы установить, был ли отравлен Алексей Навальный. В ней президент Национальной медицинской палаты также напомнил о том, что российские врачи, в отличие от немецких, не нашли следов яда в организме оппозиционера.
Спустя сутки супруга Навального Юлия обратилась к Рошалю через инстаграм, обвинив медика в том, что он выступает "не как врач, а как голос государства", и хочет "не помочь больному", на которого ему "плевать", а "выведать информацию и выслужиться".
"Вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас", - написала также Навальная, отметив, что генезис комы её супруга известен - "это отравление фосфорорганическими соединениями, и в Омске об этом прекрасно знали".
- Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда он возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера.
- Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику "Шарите". После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок", которое было использовано при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.
- В понедельник немецкие врачи сообщили, что чостояние здоровья российского оппозиционера улучшилось, он выведен из искусственной комы. Кроме того, проводятся мероприятия по его постепенному снятию с аппарата искусственной вентиляции лёгких. При этом врачи по-прежнему воздерживаются от прогнозов относительно восстановления Навального - они не исключают, что перенесённое отравление будет иметь длительные последствия для его здоровья.
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