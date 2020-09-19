Ударили по голове, порезали лицо. Чтобы "знал, как идти против власти"

Накануне выборов 13 сентября на волонтера штаба Навального в Липецке и кандидата в депутаты городского совета 21-летнего Александра Наумова напал неизвестный. Активисту порезали лицо и ударили по голове.

По версии полиции, это сделал знакомый Александра по причине, не связанной с политикой. Александр и его соратники не верят в такое совпадение и требуют продолжения расследования нападения. Об этом они рассказали Радио Свобода.

– 10 сентября вечером я повез агитационный куб в гараж. После этого я поднялся к знакомой, у которой я арендовал гараж. От знакомой я пошел к школе № 21 15-го микрорайона Липецка, где были избирательные участки. Я хотел посмотреть, не ведется ли агитация рядом с участком. До этого я созвонился с нашей сторонницей, она живет рядом. Мы должны были встретиться. Я шел по тропинке мимо детского садика и стадиона в сторону школы. Я не видел и не слышал ничего подозрительного. Неожиданно меня ударили кулаком по голове. Я обернулся и увидел мужчину в защитной черной маске и толстовке с поднятым капюшоном. Человек начал резать мое лицо каким-то предметом: то ли стеклом, то ли лезвием. Напавший крикнул мне: “Будешь знать, как идти против власти”. Я отмахнулся от него, задел его руку с острым предметом и порезал палец. Я побежал в сторону школы, а он – к гаражам, – рассказывает Александр Наумов.

– Как выглядел этот человек? Какого он на вид был возраста?

– Это произошло после десяти вечера. Было темно, я с трудом разглядел агрессора. Напавший был выше меня ростом, крепкого телосложения.

– Что вы сделали после нападения?

– Я добежал до школы, сел возле нее на лавочку, позвонил в скорую и полицию. Мимо меня проходили ребята и предложили помощь. Скорая и полиция приехали быстро. Меня госпитализировали в городскую больницу. Я не хотел ложиться в больницу накануне голосования: у меня было много дел. Медики обнаружили сотрясение головного мозга. Врач потребовал, чтобы я остался в больнице хотя бы на ночь. Я написал заявление в полицию, прошел медицинскую экспертизу. Утром я поехал на избирательные участки.

– Как вы себя сейчас чувствуете?

– Порезы на лице, их около восьми, заживают. О долгосрочных последствиях ничего сказать пока не могу – я страдаю хроническим заболеванием, поэтому удары по голове для меня опасны.

– Полиция приняла заявление? Они нашли напавшего?

Ударил по голове до сотрясения я, видимо, тоже себя сам?!

– Полиция после нападения проверила камеры подъезда, от которого я шел к школе. По данным этих камер, за мной никто не следовал. Полиция предположила, что я сам порезал свое лицо. Но версия звучала совсем абсурдно. Ударил по голове до сотрясения я, видимо, тоже себя сам?! Полиция опросила всех моих друзей и знакомых. Знакомую, от дома которой я шел в школу, проверили на полиграфе. Одну мою подругу с братом привезли на допрос из деревни. С ним у меня давным-давно был конфликт. Полицейские увидели в телефоне переписку с братом подруги. Он в состоянии сильного алкогольного опьянения писал мне всякую ерунду. Вчера был суд, брата подруги признали виновным по статье 6.1.1. КоАП РФ "Побои". Ему вынесли наказание в виде штрафа – пять тысяч рублей. Я уверен, что брат подруги на меня не нападал, но сейчас я уже ничего не могу сделать – брат подруги дал признательные показания.

– Подруга, чей брат якобы на вас ударил и порезал, отказалась давать комментарии Радио Свобода. Почему вы сомневаетесь, что на вас напал этот человек?

– Во-первых, потому что я бы узнал брата подруги по голосу и общему облику. Я его много раз видел. Во-вторых, потому что брат подруги ругался со мной, только когда был пьяным. Во время личных встреч он не пытался причинить мне вред. В-третьих, я знаю от человека, имя которого назвать не могу, что на брата подруги надавили. По моему мнению, брат подруги дал признательные показания, чтобы избежать уголовной ответственности. Кроме того, брат подруги сильно пьет и, на мой взгляд, не способен организовать нападение. Напавший на меня знал, что делает. На меня напали в месте, где нет камер наблюдения, нападавший действовал осознанно и быстро. С братом подруги мы конфликтовали по личным причинам, не из-за политики. Я уверен, что напали на меня из-за моей политической деятельности. Я думаю, что этот человек и возможные организаторы нападения ушли от ответственности.

– Как прошли выборы в городской совет Липецка 13 сентября?

– 34 единоросса – в новом городском совете из 36 мест – это ужасный результат, на мой взгляд. Явка была очень низкой, около 20%. Липчане, видимо, совсем не верят в выборы.

– В феврале я разговаривала с вами и другими независимыми кандидатами в депутаты городского совета Липецка. Вы были уверены, что сможете победить. Почему не получилось?

Людей до такого состояние довели, что они рады лавочке

– Я сделал все, что мог. Ходил по квартирам избирателей, убеждал их в том, что нам нужны перемены. Я рассказывал о коррупции. На предыдущего депутата от "Единой России" Александра Шальнева было заведено уголовное дело. Я говорил избирателям, что, если меня выберут, то буду делать все, что смогу на благо жителей. У меня была программа, общегородская и урбанистическая повестка. Я живу в этом районе, я такой же, как они. Мой конкурент ставил лавочки, привозил песок. Мне говорили, что кандидат от "Единой России" нам лавочки поставил, а ты не можешь. Я объяснял избирателям, что лавочки им поставили на их собственные деньги. Я писал на кандидата от "Единой России" жалобы за незаконную агитацию, но в ответ получил отписки. Я увидел, что на одном из домов вывешен баннер за моего соперника Полосина. Я написал жалобу, проверил агитационный материал Полосина, нигде этот баннер не значился. Больше всего обидно из-за низкой явки и из-за того, что людей до такого состояние довели, что они рады даже лавочке. Меня подкосили морально и нападение, и результаты выборов, но я скоро восстановлюсь и продолжу работать. Я решил, что буду участвовать в выборах в липецкий областной совет депутатов.

– Как избиратели реагировали на вашу кандидатуру?

– Они хорошо реагировали, что я против "Единой России". Некоторые говорили: "Куда ты такой молодой лезешь. Иди работай". Я объяснял, что депутат городского совета зарплату не получает и должен работать, чтобы обеспечить себя. Но, по моему мнению, люди не верят в выборы, не верят, что выборами можно что-то изменить.

– У вас нет желания после такого разочарования эмигрировать?

– Я думал об этом. Но я хочу, чтобы в России все было хорошо, чтобы молодежь из России и Липецка не уезжала. Я решил, что буду бороться тут до последнего – у меня нет другого выбора.

Комментарий Радио Свобода дал координатор штаба Навального в Липецке Илья Данилов.

– Александр мне позвонил после нападения. Он был в шоковом состоянии. У меня, как и у Александра Наумова, вызывает сомнение бытовая версия нападения. Я с момента создания штаба постоянно получаю угрозы как от неизвестных людей, так и от сотрудников силовых структур. Я уже к этому привык, иногда доходит до нелепых и смешных ситуаций. Например, после одного из обысков мне в пять тридцать утра почти каждый день приходили сообщения с текстом "тук-тук". Угрозы физической расправы тоже были, но пока до насилия по отношению к сторонникам Навального в Липецке не доходило. Но я знаю, что на сторонников Навального нападали в других городах. У меня нет прямых доказательств, что на Александра напали по политическим мотивам. Но в совпадение, что именно накануне выборов некий человек, конфликт с которым раньше не доходил до рукоприкладства, решил отомстить Александру, я не верю. И я тоже сомневаюсь, что страдающий алкогольной зависимостью человек, мог так "удачно" выбрать место и время нападения. Человек, ударивший Александра и нанесший ему раны, действовал четко и быстро. Пьяный дебошир вел бы себя иначе. Мы оперативно написали новость о нападении на Александра. Новость опубликовали федеральные СМИ и, по моему мнению, полиции надо было быстро найти человека, которого можно обвинить в нападение на Александра.

– Как вы оцениваете результат выборов в городской совет?

– По моим ощущениям, людей, планировавших голосовать за меня, было много. Но получилось, что я стал вторым кандидатом после единоросса. Наверное, здесь сыграло роль досрочное голосование, на которое, по нашим данным, сгоняли бюджетников. Очень странно, что в городской совет прошли почти одни единороссы. Мне сложно оценивать нашу кампанию, возможно, мы делали ошибки – это были наши первые выборы. Но я могу судить о кампании КПРФ – сильные кандидаты от этой партии тоже не прошли в городской совет.

– Как вы объясняете низкую явку?

– Может быть, жители Липецка не верят в выборы. По моему мнению, если сделать опрос, то будет понятно, что большинство жителей нашего города не понимает, что такое городской совет и чем занимаются его депутаты. Нет пока у многих людей в Липецке понимания сути и значения городских выборов. Кроме того, "Единая Россия", на мой взгляд, размывает понятие "выборы", превращая его в фарс с подачками. Они практикуют тактику "маленьких дел". Сажают деревья и красят лавочки. В покраске лавочек и высадке деревьев, как и в субботниках, нет ничего плохого. Но в данном случае они делаются, на мой взгляд, только для показухи. Как пример: в моем округе несколько лет была проблема с тротуарной плиткой. Видимо, была нарушена технология укладки. Никто ничего не решал несколько лет, но перед выборами ее наконец-то переложили. И все это подали как заслугу единоросса Погорелова, моего конкурента на выборах. Создают "волонтерское движение", которое проводит всякие мероприятия, в том числе массовые, которые у нас в городе запрещены для всех, кроме единороссов. Полиция никак на них не реагировала. Я не отрицаю нашей ответственности. Возможно, мы людей, которые могли бы проголосовать за нас, не смогли привести на выборы. Но нам нельзя опускать руки и мы будем продолжать работать.