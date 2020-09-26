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Грани времени

Токсичные отношения Путина и Навального. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Алексей Навальный и Владимир Путин, коллаж

Принял "Новичок" – и на бочок! Навальный ответил Путину. Операция "Инаугурация". Лукашенко положил на Конституцию руку. Путин в ООН. Опять двадцать пять. Старые скрепы о главном. Вторая мировая война глазами Москвы. Движение А.У.Е. – криминальная субкультура или экстремистская организация?

Обсуждаем эти темы с писателем-сатириком Виктором Шендеровичем, с политологом Дмитрием Болкунцом, с главными редакторами сайта Carnegie.ru Московского центра Карнеги Александром Бауновым и журнала "Россия в глобальной политике" Федором Лукьяновым.

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