"Позорище и бессилие бандитов". Условный срок для Юлии Галяминой

Два года условно – такой приговор вынес 23 декабря Тверской суд Москвы муниципальному депутату Юлии Галяминой. Её признали виновной по так называемой "дадинской статье" о неоднократном нарушении правил публичных мероприятий. Галямина стала четвертым человеком в России, осуждённым по ней. Она называет свое преследование политическим.

Оглашение приговора муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой было назначено на два часа дня среды. К этому времени у Тверского суда собралось несколько сотен человек, среди которых были друзья и близкие Галяминой, политики Дмитрий Гудков, Илья Яшин, только что вернувшийся со службы на Новой Земле сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, общественные активисты, а также и активисты движения СЕРБ. Сама Юлия Галямина приехала в суд примерно за час до начала чтения приговора, с собой у нее была большая сумка с вещами. Галямина говорила, что готова к любому решению суда, в том числе и связанному с лишением свободы. Прокуратура просила для депутат три года колонии.

– Если я уеду в СИЗО, ничего страшного, это путь, который надо пройти, для того, чтобы двигаться дальше, – сказала Галямина за полчаса до начала оглашения приговора. – Любое препятствие, любые проблемы создают для нас новые возможности. Если вы не хотите, чтобы таких людей как я, как Константина Котова, и просто людей сажали в тюрьмы, если вы не хотите, чтобы у вас разрушали города, застраивали и вырубали парки, чтобы у нас был нормальные зарплаты, нормальная медицина и образование, просто ходите на выборы и выбирайте и думайте. Это единственный наш шанс что-то изменить.

Без пяти минут два Юлия Галямина вошла в здание суда под аплодисменты поддерживающих ее людей. "Не бойтесь ничего!" - сказала она перед тем, как войти в суд. "Мы вас здесь ждем", - ответили ей из толпы.

Оглашение приговора началось в три часа дня и длилось около двух с половиной часов. Суд пришел к выводу, что Галямина совершила неоднократное нарушение правил проведения митингов: судья описал несколько акций лета 2019 года, в которых участвовала Галямина и на которые призывала через соцсети прийти своих сторонников. Судья пришел к выводу, что вина Галяминой полностью доказана, но необходимости изолировать ее от общества нет – и назначил ей два года условно.

Юлия Галямина пообещала обжаловать приговор, по ее словам, условный срок стал возможен только благодаря массовой поддержке людей:

Я никакое преступление не совершала, но, конечно же, я рада, что я на свободе

- Я считаю, что этот приговор несправедливый, нечестный и не соответствует действительности. Я никакое преступление не совершала, но конечно же, я рада, что я на свободе, потому что это даст возможность поддерживать моих избирателей, вести активную деятельности и дальше. У нас большие планы на этот год, поэтому помогайте.

Она добавила, что несмотря на все ограничения планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Юлия Галямина креативно подошла к судебному процессу и на каждое заседание приходила в новом платье в рамках флешмоба "Мне шьют дело – я шью платья". На оглашении приговора она была в таком наряде:

Дело против Юлии Галяминой возбудили 31 июля 2020 года, ей предъявили обвинение в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Формальным поводом для возбуждения дела стала акция 15 июля против поправок в Конституцию. В тот день в центре Москвы активисты собирали подписи под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам. Акция переросла в стихийное шествие по бульварам. Полиция задержала почти 150 человек, среди которых были и Юлия Галямина с дочерью.

Задержание Юлии Галяминой 15 июля 2020

За полгода до этого – в декабря 2019 года – вступили в силу решения судов по административным штрафам, которые Юлия Галямина получила за акции протеста лета 2019 - в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, среди которых была и сама Галямина. Этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела. Кроме того, в августе 2019 Галямина трижды получала 10 суток ареста. Всего из-за летних протестов 2019 года в отношении мундепа составили шесть протоколов о нарушении правил проведения публичных акций (ст. 20.2 КОАП РФ).

При этом, больше чем за месяц до возбуждения дела – в середине июня 2020 года – Мосгорсуд разрешил МВД прослушивать телефон Галяминой. Как пишет её адвокат Мария Эйсмонт, эта прослушка была санкционирована в рамках другого уголовного дела, обвинения по которому Галяминой никогда не предъявляли. Более того, как пишет Эйсмонт, полицейским "по утрам показывали ориентировку на Юлю, с ее фотографией, и такие ориентировки, согласно показаниям свидетелей обвинения, служили своеобразным приказом на задержание".

В обвинительном заключении следователи, в частности, утверждают, что летом 2019 Галямина призывала к уличным акциям и сама в них участвовала, что создавало помехи для движения пешеходов и транспорта. Собрание же 15 июля 2020 года, когда активисты подписывались против поправок в Конституцию, по мнению следователей, прошло с нарушениями, поскольку вопреки решению московских властей, несогласовавших акцию из-за "опасности распространения коронавируса", на площади собралось около 400 человек и они подвергли себя и окружающих опасности заражения. Кроме этого, как следует из показаний свидетелей – сотрудников мэрии Москвы - горожане расписывались на подписных листах одной и той же ручкой, без перчаток, чем тоже создавали угрозу заражения.

Защита Юлии Галяминой и сама муниципальный депутат эти обвинения отрицает. Она убеждена, что ее дело политически мотивированное: “Это политическая статья, и эту политическую статью применяют с целью остановить политического деятеля в его деятельности” - говорила она в эфире программы Радио Свобода “Лицом к Событию”.

В своем последнем слове в суде Галямина поблагодарила тех, кто преследовал ее, поскольку, по ее словам, этим они доказали стране, что она представляет для них угрозу. Вот фрагмент её выступления:

Великая женщина и великий политик Индира Ганди сказала: “Опыт научил меня, что если люди делают что-то против тебя, в конечном счете это пойдет тебе на пользу”.

Поэтому я хочу поблагодарить и тех, кто меня преследовал: сотрудников полиции, центра «Э» и ФСБ, следователей, судей, их помощников, прокуроров, администрацию президента и лично Владимира Путина. Вы не только помогли мне увидеть, как много людей встало рядом со мной. Вы не только сделали меня сильнее, дав опыт стойкости и умения радоваться жизни, несмотря ни на что.

Я женщина представляю угрозу мужчине, который казалось бы, облечен всей возможной властью

Вы доказали всей стране, что я представляю для вас реальную угрозу. Я педагог, муниципальный депутат, политик, выступающая за ненасильственные изменения, за честную политическую борьбу, за достойную жизнь людей, я ЖЕНЩИНА представляю угрозу мужчине, который казалось бы, облечен всей возможной властью. Но этот мужчина — всего лишь маленький человечек, который боится мягкой женской силы. Боится, потому что, как показало вчерашнее шоу, ему совершенно нечего предложить народу России, кроме дешевых макарон и насилия.

В интервью телеканалу “Настоящее время” после прений сторон Юлия Галямина признавалась, что готова к любому решению суда: “Такое было общее мнение, что женщину не посадят. Но я была готова. После отравления Навального я считаю, что у нас у самых верховных властей, у Владимира Путина просто поехала крыша от страха. И поэтому можно было ждать всего чего угодно”.

Юлии Галяминой 47 лет, она кандидат филологических наук, была научным сотрудником в МГУ и преподавала в НИУ ВШЭ, входит в федеральный координационный совет “Партии 5 декабря” . В 2014 и в 2016 году баллотировалась в Мосгордуму и в Госдуму от партии “Яблоко”. В 2017 году стала муниципальным депутатом Тимирязевского района. В 2019 также пыталась участвовать в выборах в Мосгордуму, но не была зарегистрирована.

Юлия Галямина стала четвертой осужденной по так называемой “дадинской статье”, которую назвали так по имени Ильдара Дадина, первого обвиняемого по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Дадин получил три года лишения свободы, позже Верховный суд отменил этот приговор. Вторым осужденным по этой статье стал активист Константин Котов, приговоренный к четырем годам колонии. Позднее этот срок смягчили до полутора лет, на прошлой неделе Котов вышел на свободу из колонии во Владимирской области. Третьим осужденным по этой статье стал архангельский активист Андрей Боровиков. Его приговорили к 400 часам обязательных работ.

За два месяца до возбуждения уголовного дела против Юлии Галяминой Совет Федерации утвердил закон, запрещающий гражданам России, осужденным по уголовным статьям средней тяжести, в течение пяти лет участвовать в выборах. "Дадинская статья" также входит в этот список.

Статья 212.1 “Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования” появилась в Уголовном кодексе в 2014 году. Она предусматривает уголовное дело для тех, кто больше трех раз за полгода получил административный штраф или арест за нарушение правил проведения митингов (статья 20.2 КОАП РФ). Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы.

В 2017 году Конституционный суд указал, что уголовное дело должно возбуждаться только тогда, когда нарушение на акции “повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, иным конституционно охраняемым ценностям или содержало реальную угрозу причинения такового”, а не только при наличии трех административных правонарушений. В случае Юлии Галяминой обвинение посчитало угрозой здоровью граждан их возможность заразиться коронавирусом во время протестной акции.

В июле 2020 года депутат от КПРФ внесли в Думу законопроект, предусматривающий декриминализацию 212.1 статьи. Документ так и не приняли к рассмотрению в первом чтении.