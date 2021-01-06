Ни плакатов, ни трусов: протесты в России в 2020 году

Российским властям и активистам в 2020 году не удалось найти компромисс в вопросе проведения акций протеста в период антивирусных ограничений. В конце года федеральное законодательство о митингах и вовсе ужесточили.

Обнуление Конституции: от князя Владимира до политического преследования

Через несколько часов после эпохального выступления депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей 10 марта 2020 года обнулить президентские сроки Владимира Путина, вместо того, чтобы "крутить, мудрить" и "городить какие-то искусственные конструкции", у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве выстроилась пикетная очередь противников "вечного Путина".

Активисты в тот же день анонсировали серию протестных митингов и подали заявки региональным властям. Их отклонят: Россию к тому моменту всерьез накроет первая волна пандемии COVID-19. Владимир Путин до последнего тянул с переносом голосования по поправкам. Митинги против реформы перешли в онлайн с редкими одиночными пикетами.

Голосование же прошло очно с конца июня, перед ним власти провели отложенный парад Победы. К нему, надеялись в Кремле, от ограничительных мер в России практически ничего не должно было остаться. В отдельных регионах экстренно снимали режим повышенной готовности.

В основной день голосования по поправкам, 1 июля, противники реформы в Москве и Санкт-Петербурге вышли на протестные акции. Полиция в происходящее вмешиваться не стала. Координаторы протестной кампании "НЕТ" анонсировали коллективный иск в Верховный суд против итогов всенародного голосования и сбор подписей на Пушкинской площади в Москве на 15 июля. Несколько сотен собравшихся поддержали иск в суд. Часть протестующих после сбора подписей устроила шествие по центру Москвы, частично перекрывая дорогу. Их задержали сотрудники правоохранительных органов. Финал акции стал одним из эпизодов последовавшего уголовного преследования политика и координатора кампании "НЕТ" Юлии Галяминой. В декабре Тверской суд Москвы признал её виновной неоднократном нарушении правил проведения массовых акций и назначил два года колонии условно. Правозащитный центр "Мемориал" признал Галямину политзаключённой.

Одиночный пикет как массовое собрание

Московский активист Виктор Немытов 26 мая развернул плакат в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Виктора Воронцова у здания Главного управления МВД по столице. Воронцов занимался защитой прав сотрудников правоохранительных органов, из-за чего, по мнению активиста, против Воронцова возбудили уголовное дело. Немытова задержали за нарушение режима самоизоляции и приговорили к аресту. 27 мая в поддержку Немытова с пикетом туда же вышел журналист и муниципальный депутат Илья Азар. Его также задержали и позже административно арестовали. 28 мая в поддержку Немытова и Азара сформировалась очередь из желающих встать в одиночный пикет. Её участников разогнала полиция. "Наше дело – сажать, судов дело – судить", – сообщили одной из задержанных, муниципальному депутату Елене Филиной в отделении сотрудники правоохранительных органов.

И до, и после ослабления режима повышенной готовности власти ссылались на запрет массовых мероприятий, трактуя, правда, как массовое мероприятие и одиночные пикеты. Даже когда в Москве возобновились концерты и спортивные матчи, а в стране "обновилась" Конституция после всенародного голосования, в центре Москвы у здания ФСБ 7 июля, например, по одному забирали "нарушителей" режима повышенной готовности к пандемии коронавируса, выступивших с одиночными пикетами в поддержку экс-журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

На Лубянке в течение года задерживали и за пикеты в поддержку политзаключённых.

Там же, у здания ФСБ, в декабре задержали режиссера Виталия Манского. Манский вышел на одиночный пикет с синими трусами в руках после публикаций расследований о предполагаемых отравителях политика Алексея Навального.

Всего с января по ноябрь 2020 года правозащитный проект "ОВД-Инфо" насчитал 769 задержаний на одиночных пикетах в 47 регионах. Большинство в Москве (455) и в Санкт-Петербурге (145).

Хабаровский “Фургаломобиль”: полгода в движении

У здания правительства Хабаровского края прекратились несанкционированные массовые акции, сообщил 2 января сайт хабаровской городской администрации. Акция все же была, просто без плакатов и впервые без шествия, отметил портал DVHAB.

С требованием освободить экс-губернатора хабаровчане и другие жители Дальнего Востока выступают уже полгода. Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Его экстренно вывезли в Москву, где арестовали по решению суда. Два дня спустя на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч жителей региона. По оценке местных изданий – более 60 тысяч граждан, это примерно каждый десятый житель города. Акция стала самой массовой за всю историю края. Позже, впрочем, рекорд обновлялся.

Протест в Хабаровске не ограничился поддержкой опального губернатора: здесь регулярно звучали претензии к федеральным властям, требования расследовать отравление Навального. Звучали лозунги солидарности с протестующими в Беларуси. Акции в поддержку хабаровчан время от времени проходили в других городах: например, в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Пока в Москве и Санкт-Петербурге в это же время пресекали одиночные пикеты, в Хабаровске масштабные шествия стали регулярными. Впрочем, позже власти отчитались о почти 500 судебных решениях против участников протестных акций: около 100 административных арестов и более 300 штрафов на общую сумму в более трех с половиной миллионов рублей. С осени начались разгоны демонстрантов. Это совпало с определенным спадом числа участников еженедельных шествий.

Москва-Минск: цепь солидарности

В посольстве Беларуси в Москве в день президентских выборов 9 августа могли проголосовать живущие за рубежом белорусы. Перед открытием избирательного участка у входа выстроилась очередь на несколько кварталов. Все желающие принять участие в выборах так и не смогли: очередь оказалась слишком длинной. Те же, кто успел, убеждены: подавляющее большинство пришедших не голосовало за Александра Лукашенко. Официальные результаты по московскому участку утверждали обратное.

Собравшиеся голосовать остались у посольства дожидаться подведения итогов. Ожидание вскоре переросло в акцию солидарности.

С того момента к посольству несли цветы, плакаты и бело-красно-белые флагами, вставали в "цепи солидарности" по аналогии с акциями в Минске и других белорусских городах. К ним присоединялись и сочувствующие граждане России. Первая подобная цепь растянулась почти на полкилометра. Временами и здесь с мирными демонстрантами конфликтовала полиция.

Штрафы протестующим выносили и в канун нового года.

В Беларуси акции протеста против режима Лукашенко продолжаются.

Свобода собраний: пакет Вяткина

В конце декабря коалиция из 11 правозащитных организаций обратилась в Министерство юстиции России с конкретными предложениями по улучшению ситуации с правом на свободу собраний. Правозащитники заявили, что власти страны не исполняют решение ЕСПЧ о необходимости смягчить митинговое законодательство.

"Тематика реализации права на свободу собраний и объединений находятся на постоянном контроле Минюста России", ответили правозащитникам в ведомстве, отказавшись рассмотреть их предложения.

Госдума в конце года наоборот, ужесточила законодательство о митингах, приняв пакет поправок от депутата "Единой России" Дмитрия Вяткина, первого зампредседателя Комитета по развитию гражданского общества. Парламентарии запретили иностранное и анонимное финансирование митингов, их организаторы будут отчитываться об источниках. Уведомительный характер свободы собраний заканчивается: организатор будет обязан либо согласиться с альтернативным местом и временем проведения акции, предложенными властями, либо вообще отказаться протестных планов. Акции у зданий "экстренных служб", например, МВД или ФСБ, будут запрещены. Суды смогут признать пикетную очередь несогласованным массовым мероприятием постфактум. Поправки уже одобрены Советом Федерации и подписаны президентом Путиным.