2020-й – поворотный год для российской политики. В условиях пандемии коронавируса Владимир Путин изменил Конституцию РФ и обнулил свои президентские сроки. Кремль добился принятия десятка запретительных законов, которые были восприняты негативно гражданским обществом. Москва ввела миротворческие силы в Нагорный Карабах и признала Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Главное событие года – отравление политика Алексея Навального и его открытое противостояние с президентом Путиным.

Мумин Шакиров подводит итоги 2020 года с главным редактором сайта Carnegie.ru Московского центра Карнеги Александром Бауновым.