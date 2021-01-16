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Грани времени

Как Путин встретит во "Внуково" Алексея Навального? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, Алексей Навальный в аэропорту "Внуково". Коллаж

Борт Берлин – Москва. В ожидании Алексея Навального: автозак у трапа или объятия единомышленников. Что задумал Владимир Путин? Игра на уничтожение или "да кому он нужен"? Дональд Трамп без твиттера. Пожизненная блокировка аккаунта президента США. Цензура или "не ваше дело!"

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политиком Дмитрием Гудковым, с сотрудником ФБК, журналистом Дмитрием Низовцевым; с обозревателем Радио Свобода Андреем Шароградским и со специалистом по интернет-трейдингу Сергеем Голубицким.

Видеоверсия программы

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