В Москве и Петербурге полиция пришла к сторонникам Навального

Московский муниципальный депутат Константин Янкаускас сообщил, что утром 16 января к нему домой пришла полиция. "Пыталась вручить какое-то предостережение Солнцевской прокуратуры, видимо по поводу завтрашнего возвращения Навального в Россию", – написал депутат. Об аналогичном визите полиции сообщила также муниципальный депутат Юлия Галямина – она рассказала, что не стала открывать дверь.

Также полиция пришла в бывший к координатору московского штаба Навального Олегу Степанову. Он переехал из несколько несколько месяцев назад, сообщил он в твиттере.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали около дома гражданскую активистку Александру Шашок. Она должна была поехать в Москву для встречи Навального в аэропорту Внуково, сообщил муниципальный депутат Денис Луговский.

По его словам, на Шашок собираются составить протокол об организации несогласованного мероприятия 3 октября. Тогда несколько человек встали у Гостиного двора с листами бумаги, на которых было написано название Хабаровска, где больше полугода проходят акции протеста. Одновременно в городе задержали двух активисток на акции в поддержку Навального, передаёт "Овд-инфо".

В Ленинградской области полиция задержала активиста "Открытки" Дмитрия Скурихина, который собирался поехать на встречу Навального. Его автомобиль был забран на спецстоянку, полиция планирует провести экспертизу нанесённых на корпус политических лозунгов.

13 января основатель ФБК заявил, что 17-го числа вернётся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления в августе этого года. Политик планирует прилететь в московский аэропорт Внуково. Он обвиняет российские власти в покушении на себя, они это отрицают.

Тем не менее расследование покушения правоохранительными органами не проводится. За время отсутствия Навального в России на него было заведено новое уголовное дело. Прокуратура Москвы накануне заявила, что массовая встреча политика в аэропорту — незаконна.