В Хабаровске журналиста оштрафовали на 150 тысяч и арестовали

Центральный районный суд Хабаровска арестовал на 10 суток журналиста издания "Арсеньевские вести" Бориса Жирнова по административному делу о демонстрации нацистской символики. Также его оштрафовали на 150 тысяч рублей за повторное нарушение закона о митингах. Об этом сообщает телеграм-канал группы помощи задержанным.

Журналиста задержали 22 января, в спецприемнике он объявил голодовку, сообщает Sota. Полиция задерживала Жирнова в ноябре за участие в акциях в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На него составили протокол об административном правонарушении, хотя журналист настаивал, что на митинге выполнял свою работу.

Ранее суд в Хабаровске вновь оштрафовал на 150 тысяч рублей другого журналиста издания "Арсеньевские вести" Дмитрия Тимошенко, который освещал протесты в поддержку Фургала. Общая сумма штрафов за задержания на протестах, которые были выписаны ему с 16 января, составила 395 500 рублей. Кроме того, несколько суток он провел под арестом. Каждый раз его обвиняли в нарушениях при проведении митингов, притом что сотрудник СМИ не участвовал в акциях, а лишь освещал их.

19 января суд оштрафовал журналистку Александру Теплякову по административному делу о распространении нацистской символики. По словам журналистки, 18 октября она вела интернет-трансляцию с шествия в поддержку Фургала, в ходе которой в кадр попал плакат со свастикой. В конце декабря 2020 года суд оштрафовал на 150 тысяч рублей другую журналистку издания RusNews Александру Рунову, освещавшую протестную акцию 31 октября.

В ноябре прошлого года на четверо суток была арестована журналистка "Просто газеты" Татьяна Хлестунова. Она освещала акцию протеста в Хабаровске. На выходе из спецприемника журналистку вновь задержали и вновь арестовали уже на 10 суток. В обоих случаях Хлестуновой вменяли участие в несогласованной акции в поддержку Фургала. Позже суд в Хабаровске прекратил административное дело в отношении журналистки.