Адвокат Иван Павлов из "Команды 29" назвал имя своего заказчика из ФСБ. Аресты и посадки активистов в майские праздники. Репрессивная машина работает без выходных. Навальный и его команда пишут оригинальную историю сопротивления режиму, власть им отвечает новыми запретительными законами.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с историком Тамарой Эйдельман и адвокатом Иваном Павловым.

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