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Грани времени

"Грани времени" с Мумином Шакировым. "Навальный пишет новую историю сопротивления режиму". Эфир в 19:05

Алексей Навальный, коллаж

Адвокат Иван Павлов из "Команды 29" назвал имя своего заказчика из ФСБ. Аресты и посадки активистов в майские праздники. Репрессивная машина работает без выходных. Навальный и его команда пишут оригинальную историю сопротивления режиму, власть им отвечает новыми запретительными законами.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с историком Тамарой Эйдельман и адвокатом Иваном Павловым.

Видеоверсия программы

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