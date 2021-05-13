S7 и аэропорты пожаловались на дискриминацию при полетах за рубеж

Авиакомпания S7 и холдинг "Новапорт", который объединяет 22 аэропорта России, неоднократно жаловались в министерство транспорта на непрозрачность и неравномерность выдачи разрешений для выполнения международных пассажирских рейсов. Об этом пишет РБК со ссылкой на письма руководителю Росавиации Александру Нерадько и министру транспорта Виталию Савельеву. Обращения были направлены 18 сентября, 24 декабря 2020 года и 26 марта 2021 года.

Сейчас практически все допуски на регулярные международные перевозки получает "Аэрофлот". В апреле у компании было примерно 190 международных рейсов в неделю из Москвы, у S7 — 23, у "Уральских авиалиний" — 20, у Nordwind — девять, у "Победы" — четыре.

Представитель S7 не стал комментировать переписку с госорганами, но отметил, что у компании сейчас нет возможности выполнять регулярные полеты ни по одному международному маршруту из Москвы: по всем странам, где S7 выполняла регулярные рейсы до пандемии коронавируса, сейчас право полетов отдано "другому перевозчику", добавил представитель компании, не уточняя, о каком перевозчике идет речь.

Международные перелеты из всех аэропортов России приостановили с 27 марта прошлого года на фоне распространения коронавируса. По мере улучшения ситуации с пандемией в отдельных странах в августе началось частичное возобновление полетов за рубеж. По данным Ростуризма, сейчас разрешено авиасообщение с 29 государствами. Ещё в ряд стран полёты производятся на нерегулярной основе.

Все три письма топ-менеджеров S7 касаются допуска к выполнению международных рейсов. В письме от 26 марта Клебанов просит согласовать регулярные рейсы авиакомпании по шести направлениям: из Москвы в Берлин и Ташкент, из Новосибирска в Дубай, Ереван и Баку, из Сочи в Ереван. Это письмо было направлено на следующий день, после того как оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса разрешил возобновить авиасообщение с шестью странами, включая Германию и Узбекистан. Но до сих пор регулярные рейсы из Москвы в столицы этих двух стран выполняет только "Аэрофлот".

В условиях распространения COVID-19 решения о возобновлении авиасообщения принимаются оперативным штабом, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки как в российских регионах, так и в иностранных государствах, утверждают в пресс-службе Минтранса. Но представитель оперштаба сказал, что он не выбирает авиакомпании и аэропорты для полетов за рубеж, а только дает поручение Минтрансу и Росавиации возобновить авиасообщение по тому или иному направлению в определенном количестве.