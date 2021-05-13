Как оградить детей от грязи

Доброе утро!

В Перми оперативники ФСБ установили скрытые камеры в бане, где собирались “Свидетели Иеговы” – чтобы фиксировать их “экстремизм”. За пределами бань происходит следующее:

В Казани похоронили жертв стрельбы в школе. Нападавший арестован на два месяца.

Закон, запрещающий “экстремистам” избираться в Госдуму, будет принят в ускоренном режиме.

В Евросоюзе считают, что Россия собирается интегрировать так называемые “ЛНР” и “ДНР”.

В городах Израиля начались столкновения между евреями и арабами.

Массовое убийство в казанской школе

В Казани похоронили жертв стрельбы в школе №175 – семерых детей и двух взрослых (видео, фотографии). Суд арестовал на два месяца 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу. Он полностью признал вину. Следственный комитет утверждает, что Галявиев страдает заболеванием головного мозга. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров говорит, что нападавший сделал свой канал публичным за 15 минут до теракта.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает нужным принять закон о премодерации информации в интернете, чтобы "оградить детей от грязи, псевдогероев". Власти российских регионов тоже принимают меры: приглашают Росгвардию на детские праздники и ужесточают требования к школьным охранникам. По телевизору требуют еще больше ужесточений. Правда, психолог Денис Давыдов говорит, что лучшая профилактика школьных шутингов – это “создание очень комфортной школьной среды: спокойные, удовлетворенные жизнью педагоги, небольшие классы” (но для этого же надо что-то делать, а не только ужесточать).

О ружье, из которого стрелял Галявиев, здесь рассказывает главред оружейного сайта kalashnikov.ru Михаил Дегтярев. По его словам, оно самое обыкновенное и если правила продажи оружия и следует ужесточить, то только в смысле повышения возрастного ценза с 18 лет до 21 года. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект.

Прочувствованный репортаж из Казани читайте здесь.

Вокруг Навального

Законопроект о запрете баллотироваться в парламент тем, кто причастен к деятельности общественного или религиозного объединения, признанного экстремистским или террористическим (он же “закон против ФБК”) Госдума примет в ускоренном режиме.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман арестован на девять суток за серию твитов об акциях в поддержку Навального и приговорен к 30 часам обязательных работ за участие в апрельской акции.

В Петрозаводске многодетную мать оштрафовали на 10 тысяч рублей за репост видео о митинге в поддержку Навального.

Telegram оштрафован на пять миллионов рублей за отказ удалять публикации о митингах в поддержку Навального.

Прочее российское

Второй по популярности повод для арестов и штрафов – высказывания о взрыве в здании ФСБ в Архангельске, случившемся почти три года назад: хабаровский художник Максим Смольников арестован на два месяца по уголовному делу об “оправдании терроризма” за пост об этом взрыве, жителя Мурманска оштрафовали на 350 тысяч рублей за комментарии в ВК по тому же поводу.

Появились комментарии по поводу внесенного в Госдуму законопроекта о запрете адвокатам вести аудио- и видеозапись в колониях и СИЗО: слишком много стало свидетельств о пытках, считает старший юрист “Команды 29” Максим Оленичев.

О том, какими методами в Хабаровском крае собираются избрать губернатором крайне непопулярного там Михаила Дегтярева, читайте тут.

В расследовании “Важных историй” рассказывается о многомиллионных активах ближайших родственников Игоря Левитина – бывшего министра транспорта, а ныне помощника Путина. Бизнес они ведут не только в России (застраивая, например, город Пушкин), но и за границей: возводят виллы в Черногории и даже владеют домом престарелых в Чехии.

И о культуре. В Петербурге отменен концерт рэпера Моргенштерна. Судя по тому, что разные люди называют разные причины отмены, этого добилась “Лига безопасного интернета” под предводительством дочери сенатора Мизулиной.

У соседей

Украинский оппозиционный (в смысле пророссийский) политик Виктор Медведчук, против которого возбуждено уголовное дело о госизмене, побывал на допросе в Офисе генпрокурора Украины. Прокуратура ходатайствует о заключении его под стражу, суд по мере пресечения может состояться уже в четверг. Есть разные версии о том, почему поход на “пятую колонну” во главе с Медведчуком начался именно сейчас: политолог Владимир Фесенко говорит, что просто потому что запрос на это давно назрел в обществе, тогда как замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука связывает обвинения в госизмене с переделом пророссийского электорального поля (новую партию создает олигарх Ринат Ахметов).

По данным Bloomberg, Европейский союз считает, что Россия пытается поглотить неподконтрольные Киеву территории на востоке Украины. Чтобы повысить “устойчивость Украины к российской агрессии”, Брюссель готов помочь с вакцинацией против коронавируса и усилить контроль за непризнанием российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

В Беларуси начался суд над одним из лидеров белорусской оппозиции Павлом Северинцем. Процесс закрыт даже для родственников. О политической биографии Северинца рассказано здесь. О деле Ирины Счастной, которую признали “склонной к экстремизму” как редактора “деструктивных Telegram-каналов”, читайте тут: ей грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Ее муж уехал вместе с сыном в Киев и тоже не знает, в чем конкретно ее обвиняют.

Израиль: обстрелы и погромы

В нескольких городах Израиля в среду начались столкновения между евреями и арабами (машины и витрины громят не только арабы, но и евреи). В городе Лоде в связи с этим введен комендантский час. По всей стране задержаны более четырехсот человек. Ночью ХАМАС продолжил наносить ракетные удары по Тель-Авиву и окрестностям. США направляют в Израиль высокопоставленного дипломата, который будет пытаться остановить насилие. Фотографии, видео и предысторию нынешнего витка конфликта смотрите здесь.

Все остальное

Из России выслана пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся на будущей неделе в Рейкьявике.

Правительство Великобритании готовит серию законов о защите животных, их официально признают разумными существами. Подробный рассказ о российских связях принца Майкла Кентского (прозванного в народе Rent a Kent, “кентский напрокат”) читайте тут.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России слегка подрос – до 8217. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 905 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 114 331 человек (+355 за сутки). Независимые эксперты называют эти данные “чистой фантазией”. Данные о том, сколько в России привитых, которые периодически оглашает российское руководство, тоже действительности не соответствуют – но тут дело в простой математической ошибке: они складывают число полностью привитых с количеством тех, кто получил первую дозу, но забывают, что вторые включают в себя первых.

Власти Москвы не допустят мусульман на праздничную молитву в честь праздника Ураза-байрам в Московской соборной, Исторической и Мемориальной мечетях. Будет только онлайн трансляция.

Словакия объявила, что скоро начнет колоть “Спутник V”, которые прибыл в страну в начале марта (словацкие специалисты поверили венгерским, что вакцина пригодна к употреблению). По данным Bloomberg, Россия задерживает поставки "Спутника V" в Северную Македонию из-за позиции этой страны по Навальному.

Россия запускает производство вакцины AstraZeneca на экспорт (интерес проявляют страны Персидского залива).

Шесть ссылок

История. Фрагмент из книги Бэллы Шапиро “Русский всадник в парадигме власти” (изд-во “НЛО”) – о конных забавах и состязаниях московитов. Или рассказ о судьбе Петра Зленко, бежавшего в Прагу после разгрома большевиками Украинской народной республики и арестованного СМЕРШем сразу после окончания войны.

Фрагмент из книги Бэллы Шапиро “Русский всадник в парадигме власти” (изд-во “НЛО”) – о конных забавах и состязаниях московитов. Или рассказ о судьбе Петра Зленко, бежавшего в Прагу после разгрома большевиками Украинской народной республики и арестованного СМЕРШем сразу после окончания войны. Рок-идолы. Отрывок из книги Рэя Коннолли “Быть Джоном Ленноном” (изд-во “КоЛибри”) – о том, в какой обстановке Леннон читал “Тибетскую книгу мертвых”. Или глава из книги Александра Кушнира “Майк Науменко. Бегство из зоопарка”, в которой рассказывается о счастливом для Майка 1982 годе.

Отрывок из книги Рэя Коннолли “Быть Джоном Ленноном” (изд-во “КоЛибри”) – о том, в какой обстановке Леннон читал “Тибетскую книгу мертвых”. Или глава из книги Александра Кушнира “Майк Науменко. Бегство из зоопарка”, в которой рассказывается о счастливом для Майка 1982 годе. Нравы. Рассказ о традиции родственных усыновлений в Азербайджане. Или история жительницы Петербурга, которая чуть не умерла от передозировки и потом занялась анонимной помощью наркозависимым.

Рассказ о традиции родственных усыновлений в Азербайджане. Или история жительницы Петербурга, которая чуть не умерла от передозировки и потом занялась анонимной помощью наркозависимым. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок