Депутат Максим Резник отправлен под домашний арест

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство Следственного комитета о заключении депутата городского Заксобрания Максима Резника под домашний арест. Его обвиняют в покупке 18 граммов марихуаны "для личного потребления".

В ходе судебного заседания Резник заявил, что не собирался скрываться от следствия и не планирует в "никуда уезжать". "Я буду говорить то, что я говорил... Я прошу суд не применять ко мне как к депутату особого решения, потому что это не вопрос, связанный с правосудием, а вопрос, связанный с политическим преследованием", – цитирует Резника "Медиазона". Он также сказал, что связывает желание отправить его под домашний арест с попыткой запретить ему заниматься политикой.

Он был задержан в четверг по подозрению в деле о сбыте наркотиков, которое завели ранее на его родственника Ивана Дорофеева. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у депутата, а также в квартире его матери и на даче.

Незадолго до задержания Резник обнаружил за собой слежку со стороны неизвестных и получил угрозы о том, что будет привлечён к ответственности по наркотическому делу, если откажется раскритиковать акцию в поддержку Алексея Навального 21 апреля.

В марте политик сообщал о том, что злоумышленники пытались взломать аккаунты в социальных сетях, принадлежащие ему и его супруге, а также электронную почту. Перед этим на него написали жалобу из-за участия в благотворительном аукционе в поддержку политзаключённых.