Киев отозвал свою подпись под документом о ситуации о правах человека в Китае после того, как Пекин пообещал остановить поставку вакцин от коронавируса нового типа на Украину. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои дипломатические источники.

22 июня больше сорока стран мира, в том числе Украина, призвали Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян, северный регион, где, по сообщениям десятков правозащитных групп, власти Китая массово и жестоко нарушают права этнических и религиозных меньшинств.

Двумя днями позже Украина исчезла из списка подписантов, передают AP и Deutsche Welle. Дипломаты из двух западных стран сообщили агентству, что Киев пошёл на этот шаг после того, как китайские власти пригрозили отменить запланированную поставку 500 000 доз вакцины от коронавируса в страну.

Ситуация с вакцинацией от COVID-19 на Украине одна из самых тяжёлых в Европе. По данным министерства здравоохранения, в стране с февраля привиты хотя бы одной дозой вакцины 1,8 миллиона человек, то есть чуть больше 4 процентов населения.

Киев ранее договорился о поставках 1,9 миллиона доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, к началу мая в страну было поставлено 1,2 миллиона доз. Западные эксперты неоднократно обвиняли Пекин в использовании "вакцинной дипломатии" — продвижении своих геополитических интересов за счёт поставки вакцины.

Журналистам AP не удалось получить комментарий по теме у украинской или китайской стороны.