Номер главреда The Insider исчез из базы его мобильного оператора

Номер главного редактора включённого в реестр СМИ-иноагентов издания The Insider Романа Доброхотова исчез из базы его мобильного оператора МТС. Об этом он рассказал в своём твиттере.
В среду дома у Доброхотова прошёл обыск. У него были изъяты телефоны. Он попытался заблокировать сим-карту и восстановить номер. Однако в офисе оператора ему сказали, что не могут найти номер в базе, рассказал он.
Доброхотов пользовался своим номером 20 лет, он отметил, что документы у него могли не сохраниться. Он заблокировал сим-карту с помощью одного из подразделений МТС. Компания ситуацию пока что не комментировала.
- 37-летний Доброхотов – бывший политический активист, создатель проекта The Insider. Издание – основной российский партнёр расследовательской группы Bellingcat. Журналисты выпустили ряд резонансных расследований, в том числе о российских спецслужбах, отравлении Алексея Навального и причастности российских военных к сбитому пассажирскому самолёту на востоке Украины.
- 23 июля юридическое лицо издания было включено в реестр СМИ-иноагентов. Доброхотов заявил, что редакция продолжит свою работу и не будет маркировать свои материалы как выпущенные иностранными агентами. Через несколько дней у него и его родителей прошёл обыск, он стал свидетелем по делу о клевете.
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