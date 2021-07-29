Номер главреда The Insider исчез из базы его мобильного оператора

Номер главного редактора включённого в реестр СМИ-иноагентов издания The Insider Романа Доброхотова исчез из базы его мобильного оператора МТС. Об этом он рассказал в своём твиттере.

В среду дома у Доброхотова прошёл обыск. У него были изъяты телефоны. Он попытался заблокировать сим-карту и восстановить номер. Однако в офисе оператора ему сказали, что не могут найти номер в базе, рассказал он.

Доброхотов пользовался своим номером 20 лет, он отметил, что документы у него могли не сохраниться. Он заблокировал сим-карту с помощью одного из подразделений МТС. Компания ситуацию пока что не комментировала.