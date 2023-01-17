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Политика

"Мы не должны молчать". Адвокаты и врачи - в поддержку Навального

Два года назад Алексей Навальный вернулся в Россию

Ровно два года назад, 17 января 2021 года оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления сотрудниками российских спецслужб. В Москве политик был задержан прямо в аэропорту. Против него возбудили несколько уголовных дел. С июня 2022 года Навальный находится в исправительной колонии №6 строгого режима в Покрове Владимирской области и подвергается давлению и издевательствам со стороны администрации. Врачи и правозащитники называют условия его содержания под стражей "пыточными" и просят российское общество не забывать о Навальном.

Накануне с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером обратились российские адвокаты. По словам инициатора письма адвоката Виктора Дроздова из Санкт-Петербурга, на его странице в ФБ его подписали более 50 представителей адвокатского сообщества, число подписей увеличивается. Ранее письмо к Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над Навальным подписали российские врачи.

Алексей Навальный в заключении
Алексей Навальный в заключении

"Сегодня мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на нарушения конституционных прав и умаление человеческого достоинства нашего коллеги, лишенного статуса адвоката в связи с его уголовным преследованием на фоне его активной политической деятельности в России", – говорится в обращении адвокатов.

Авторы заявления называют "пыточным" десятикратное помещение Навального в штрафной изолятор, так как это создает прямую угрозу его жизни. Адвокаты также потребовали допустить к политику гражданских врачей.

В интервью Радио Свобода адвокат Виктор Дроздов рассказал, почему он и его коллеги не смогли остаться равнодушными к положению Алексея Навального:

После обращения врачей мне стало крайне неудобно, что мы молчим

- У нас образовалось несколько площадок по сбору подписей, основной идет через мой ФБ. Пока письмо подписали около 50 человек. Инициатива исходит от адвокатов, и нас очень радует, что количество подписавших после вчерашнего объявления увеличилось. К нам присоединяются коллеги не только из Питера и Москвы, но и из регионов. Для меня очевидно, что Навального лишили статуса адвоката на фоне его политической деятельности. Для нас, людей, искушенных в этом вопросе, видно, что была использована юридическая процедура для того чтобы свести какие-то политические счеты. Сейчас мы наблюдаем, что фактически Навальный продолжает оставаться адвокатом, продолжает самостоятельную деятельность по защите своих прав, живя в условиях неволи. И после обращения врачей в его поддержку и защиту мне стало, честно говоря, крайне неудобно, что мы молчим. Понятно, что он не наш доверитель, понятно, что у нас нет договора, у него есть свои защитники, но по закону адвокат является частью гражданского общества, и другие возможности его поддержать у нас отсутствуют. Поэтому мы посчитали нужным встать рядом с врачами, чтобы обратить внимание государства к положениею Навального. Кроме того, мы обратились к господину Путину и к российскому обществу, к обычным людям.

Виктор Дроздов
Виктор Дроздов

- И в чем суть вашего обращения к российскому обществу?

Ты в любой момент можешь выбрать - кто ты: гражданин или подданный

- Сейчас общество - это разобщенные атомы, у которых мало что общего и почти нет возможности объединиться. Но ты сам в любой момент можешь выбрать - кто ты: гражданин или подданный. Чем больше будет репостов и лайков под моим постом в ФБ, тем больше будет участие. К сожалению, подписать наше обращение могут только адвокаты, указав свой регистрационный номер и взяв на себя ответственность. Вот такой механизм у нас возник.

-Верите ли вы, что ваше обращение может как-то повлиять на условия содержания Алексея Навального под стражей, улучшить эти условия?

Не у всех заключенных есть возможность кричать об ужасных условиях содержания

- Я не очень люблю, когда меня спрашивают, верю я во что-то или нет. Обычно я исхожу из того, что принимаю какое-то прагматичное решение, а дальше действую. Решение было принято, и в его основе не было веры, а была убежденность, что это делать необходимо. И не потому, что конкретно Навальный нуждается в помощи. Ведь он призывает помогать не только ему, но и всем, кто не так известен, как он. Не у всех заключенных есть возможность кричать об ужасных условиях содержания, умалении их человеческого достоинства и пытках. То есть это вопрос не частный, не только вопрос Навального. Это системная проблема всего российского общества. Если мы будем молчать, это может коснуться буквально каждого, - считает адвокат Виктор Дроздов.

О своем решении подписать письмо в поддержку Алексея Навального Радио Свобода рассказал адвокат Дмитрий Захватов:

Мы не забываем, мы внимательно следим за тем, что происходит

- Когда власть принимает решение, что кого-то нужно пытать, над кем-то нужно издеваться, она должна понимать, что за этим процессом внимательно наблюдают участники гражданского общества. Наше гражданское общество изрядно сократилось с момента тех репрессий, которые стартовали еще в 2019 году. И все равно они должны знать и понимать, что мы наблюдаем, мы не забываем, мы внимательно следим за тем, что происходит.

Дмитрий Захватов
Дмитрий Захватов

- Что вам позволяет говорить, что Алексей Навальный содержится в условиях, близких к пыточным?

Вся пенитенциарная система России - это сеть концлагерей

- Существует большое количество постановлений Европейского суда по правам человека, которые говорят о том, что содержание в условиях бесконечных ШИЗО не отвечает требованиям 3-ей статьи Конвенции, которая запрещает пытки. Второй момент: не предоставление человеку медицинской помощи в ряде случаев тоже означает пытки. В случае с Алексеем ему не предоставляют медицинскую помощь. Кроме того, общеизвестно, что тюремное заключение на строгом режиме в российских колониях не отвечает критериями, которые предъявляются к подобным заведениям в мире. Поэтому любое тюремное заключение в России – это пытка, так как пенитенциарная система страны представляет собой, по сути, сеть концентрационных лагерей. К Алексею Навальному там особое отношение, и его пытают дополнительно посредством бесконечного помещения в ШИЗО, причем в одну камеру с больными людьми.

- Как вам кажется, почему они это делают?

Я думаю, что они просто садисты

- Я думаю, что они просто садисты. Я думаю, им нравится издеваться над людьми и все, не более того. Потому что какие-то другие, рациональные аргументы, зачем это можно было бы делать, мне неведомы. Наверное, если бы в этом было какое-то рацио, то в этом случае, наверное, к нему предъявлялись бы какие-то требования. А если бы эти требования к нему предъявлялись, наверняка он бы об этих требованиях рассказал. Мы знаем Алексея: когда к нему пытаются предъявлять подобные требования, он всегда об этом рассказывает. Поскольку никаких требований к нему не предъявляется, и его пытают просто так, можно прийти к выводу, что это все делается из "побуждений несексуального садизма", есть такой термин, - полагает адвокат Дмитрий Захватов.

Письмо с требованием прекратить издеваельства над Алексеем Навальным подписал, в числе прочих, адкокат Михаил Беньяш:

Природа адвоката - защищать

- Лично я бы Путину в жизни ничего бы не написал. Но поскольку обращение уже сделано, я к нему присоединился. Ситуация с Навальным - это уже просто демонстрация какого-то антиправа в России. Кодекс профессиональной этики адвокатов обязывает нас избирать активную жизненную позицию. Природа адвоката - защищать, и с этой точки зрения я считаю, что адвокаты не должны молчать, видя, что право превращается в антиправо. Когда нормы, применяемые к опасным преступникам за серьезные нарушения, используются для того, чтобы пытать человека. Это неправильно, это уже какое-то абсолютное зло.

Михаил Беньяш
Михаил Беньяш

- На какой эффект от вашего обращения вы рассчитываете?

Такой вот у нас закон - у нас пытают человека публично, наглядно

- Понимаете, это ситуация, когда ты делаешь что-то потому, что должен. Да, в какой-то степени эффективность сомнительная, но просто я понял, что я не могу не подписать это, и все. Вся моя позиция говорит о том, что молчать нельзя. И Виктор Дроздов правильно поступил, когда это опубликовал. Может быть, я бы выбрал немного другой текст, но он все сделал абсолютно правильно. И адвокатское сообщество тоже не должно молчать, потому что мы же законники, и когда происходит такое, это должно быть видно. Это все закон, но он такой вот у нас, закон – у нас пытают человека публично, наглядно. Это надо знать, это надо видеть.

- Как вы думаете, почему, попытавшись убить Алексея Навального, потом посадив его в тюрьму, над ним продолжают издеваться? Что им еще нужно от него?

Кто-то пытается таким образом выслужиться

- Думаю, кто-то пытается таким образом выслужиться. Потому что у них систематически спрашивают, как Навальный, и они отвечают: "А вот, мы его в ШИЗО отправили". – "Ну, молодцы". Это с одной стороны. С другой стороны, возможно, его используют как фигуру для торга с Европой. Если вы не пойдете нам навстречу, мы его запытаем до смерти. И вообще, нам плевать, что бы там ни было. А с третьей точки зрения, патриотически настроенная общественность воспринимает это все очень даже позитивно: он враг народа, а раз враг, значит, надо его уничтожать, - уверен адвокат Михаил Беньяш.

31 декабря 2022 года Навального, который отбывает срок в колонии строгого режима во Владимирской области, отправили в штрафной изолятор – уже в десятый раз. В ШИЗО Навальный заболел ОРВИ, при этом лекарства, купленные его соратниками, передать удалось только после открытого письма к Путину российских врачей. Его подписали более 600 медицинских работников.

Они потребовали прекратить издевательства над Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. Их обращение передали в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

Во владимирской колонии строгого режима Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключённых и стал оспаривать условия своего содержания. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая пуговица, отказ мыть забор, отсутствие куртки, нецензурная лексика, умывание не по распорядку.

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