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Путин возрождает пещерный антисемитизм в России. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Зеленский (слева) и Владимир Путин. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 36-недели 2023 года

Никто не хочет воевать с Украиной: дезертирство, неисполнение приказа, "самоволка" и другие преступления против службы в российской армии. Как власть преследует отказников?

"Еврейское несчастье" Владимира Путина. Как президент России спекулирует на теме Холокоста, национальности Владимира Зеленского и вновь переписывает историю Второй мировой войны.

Бессодержательная и скучная кампания. Что ждать от новых "выборов" в России в Единый день голосования?

Западные автогиганты ушли из России и отключили программное обеспечение. Как ремонтировать "Мерседесы", "Порш", "Ауди", "Бентли" и другие престижные автомобили?

Цифровой рубль — очередная страшилка или реальная угроза?

Мумин Шакиров подводит итоги с политологом Аббасом Галлямовым, юристом компании "Дубравский консалтинг" Артемом Клыгой, предпринимателем Никитой Небылицким и экономистом Максимом Блантом.

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