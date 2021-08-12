Активистов Милушкиных приговорили к длительному заключению

Суд в Пскове приговорил к 11 годам колонии активиста Артёма Милушкина - мужа бывшей главы местного отделения "Открытой России" Лии Милушкиной. Он был признан виновным в сбыте наркотиков, сам он отрицает вину.

После оглашения приговора, как сообщают очевидцы, Милушкин в знак протеста начал ломать клетку в зале суда, в которой он находился.

После перерыва приговор вынесли его жене - она тоже признана виновной и осуждена на 10,5 лет по тому же делу. Вступление её приговора в силу отсрочили до 2024 года в связи с наличием малолетних детей.

Прокурор запрашивал для активистки 12 лет колонии, для её супруга — 16 лет. Следствие утверждает, что они причастны к четырём эпизодам сбыта наркотиков.

Милушкины заявляют, что наркотики были подброшены, а их уголовное преследование связано с их политической деятельностью - они нередко организовывали в Пскове акции протеста и участвовали в них. Арестованы они были ещё в январе 2019 года.

Движение "Открытая Россия" объявило о самоликвидации после того, как его активистов стали преследовать по статье о связях с нежелательной организацией. Такими организациями признаны несколько зарубежных организаций бизнесмена Михаила Ходорковского, который финансировал "Открытую Россию".