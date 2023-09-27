Акциониста Павла Крисевича повторно приговорили к 5 годам

Суд в Москве повторно приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам колонии за акцию на Красной площади, передаёт "Медиазона" из зала суда. Год назад Крисевич уже получил аналогичный приговор, но после апелляции его дело было отправлено на доследование. Крисевича судили по статье о хулиганстве с применением оружия.

В июне 2021 года 20-летний тогда Крисевич вышел на Красную площадь и зачитал манифест против политических репрессий в России. После этого он достал охолощённый пистолет и дважды выстрелил в воздух, а в третий раз - себе в голову.

На суде Крисевич частично признал вину, но заявил, что не согласен с квалификацией своих действий. По его словам, речи о применении оружия идти не должно, так как он использовал охолощённый пистолет, не способный стрелять боевыми патронами. Патроны, которые он применил, были шумовыми - они используются, например, для сигнала старта при забегах на стадионе. Он требовал либо оправдать его либо, переквалифицировать дело на административную статью о мелком хулиганстве.

"Хочется сказать, что настоящие хулиганы преследуют цель получить удовольствие от своих действий и принести страдания окружающим. Они не сочувствуют и не видят за собой ответственности. Я хочу показать, что я не хулиган, и очень жаль, что за гражданской позицией так часто стараются увидеть хулиганство", - сказал он.

Адвокат Павла Крисевича Леонид Соловьев сообщил, что с учетом срока пребывания в СИЗО рассчитывает на выход художника в следующем году.