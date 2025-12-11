Бельгия требует финансовый "щит" для использования активов России

Бельгия предложила Евросоюзу создать дополнительный денежный резерв, который должен защитить страну от возможных рисков со стороны Москвы, если Украине предоставят кредит на 210 миллиардов евро под залог замороженных российских активов. Об этом пишет Politico, ссылаясь на поправки Брюсселя к плану Еврокомиссии.

План предусматривает использование 185 миллиардов евро российских активов, размещенных в бельгийском депозитарии Euroclear, и еще 25 миллиардов евро – из активов, замороженных в частных банках ЕС, преимущественно во Франции.

Бельгия предлагает сформировать "буфер" за счет прибыли Euroclear от процентов по российским средствам. Только в 2024 году такой доход составил четыре миллиарда евро.

Сейчас большая часть прибыли направляется Украине, а 10 % Euroclear удерживает для покрытия юридических рисков. Брюссель предлагает увеличить этот резерв, но точные параметры не раскрывает.

Главным противником использования замороженных российских активов остаётся премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Источники Politico отмечают, что если де Вевер продолжит выдвигать условия и блокировать план, его могут "игнорировать как Венгрию и Виктора Орбана". "Его мнение по предложениям ЕС учитываться не будет. На его телефонные звонки не станут отвечать", – отметил один из европейских собеседников издания.

После заморозки около 260 миллиардов евро российских активов в 2022 году идея их конфискации неоднократно обсуждалась, но так и не была реализована. Осенью 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила вариант "репарационного" кредита Украине под эти средства – с погашением после окончания войны. Бельгия выступает против, опасаясь судебных исков со стороны Москвы.

Россия любые попытки использования её активов в пользу Украиниы называет воровством.

