Беженцы-рохинджа подали многомиллионный иск к Facebook

Десятки беженцев-рохинджа в Великобритании и США подали судебный иск на сумму 150 миллиардов долларов к корпорации Facebook. Заявители обвиняют соцсеть в распространении ненавистнических высказываний в отношении мусульманского меньшинства.

В иске говорится, что алгоритмы соцсети, продвигающие дезинформацию и экстремистские идеи, в реальном мире превращаются в насилие.

"Facebook похож на робота, который запрограммирован на единственную задачу: рост аудитории", – цитирует судебный документ "Голос Америки". По словам истцов, рост соцсети, подпитываемый "ненавистью, разделением и дезинформацией, оставил после себя сотни тысяч опустошенных жизней рохинджа".

В иске утверждается, что алгоритмы Facebook побуждают восприимчивых пользователей присоединяться ко все более радикальным группам, и эта ситуация "используется автократическими политиками и режимами".

Рохинджа – этническая группа, исповедующая преимущественно ислам, сталкивается с дискриминацией в Мьянме.

В августе 2017 года исламисты из группировки "Армия спасения рохинджа Аракана" напали на сотрудников полиции Мьянмы и убили несколько человек. В ответ правительственные войска начали силовую операцию в штате Ракхайн на севере страны. В регионе начались преследования местных мусульман-рохинджа. Около 750 тысяч из них были вынуждены бежать в соседнюю Бангладеш.

Многие другие представители этой этнической группы остаются в Мьянме, где им отказано в получении гражданства и где они подвергаются насилию, а также дискриминации со стороны правящей военной хунты.

ООН назвала кампанию против мусульманского меньшинства в Мьянме геноцидом.

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