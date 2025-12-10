Блогера Никиту Ефремова приговорили к трём годам условно за донаты ФБК

Суд в Московской области приговорил блогера и основателя сети магазинов одежды Никиту Ефремова к трём годам лишения свободы условно за донаты Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.

Ефремов признан виновным в финансирование экстремистской деятельности. Ефремову также назначен трёхлетний испытательный срок.

Суд установил, что Ефремов с августа 2021 года по февраль 2022 года сделал семь переводов на счёт ФБК с помощью функции автоматического списания средств. Общая сумма переводов составила шесть тысяч рублей. Ефремов частично признал вину.





Ефремова задержали в августе 2025 года в аэропорту Шереметьево по пути из Турции. Суд по ходатайству следователя избрал ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий. В октябре 2025 года активы блогера были арестованы.

Никита Ефремов – основатель и владелец магазинов одежды Nikita Efremov. У него свыше полумиллиона подписчиков в ютьюбе и почти полмиллиона подписчиков в телеграме.

