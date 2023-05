Братья по оружию. Владимир Зеленский в Великобритании

Риши Сунак сравнил Владимира Зеленского с Уинстоном Черчиллем. Произошло это в Чекерс – загородной резиденции британского премьера, куда украинский президент прилетел на вертолете. Шум лопастей не дал толком разобрать, какими словами приветствовали друг друга два лидера на поляне перед усадьбой, но камеры зафиксировали крепкие объятия. "Братья по оружию" – так подписала снимок их встречи на своей первой странице газета Evening Standard.

А потом, в тишине резиденции, Риши Сунак сказал: "Вы – первый иностранный лидер, которого я в качестве премьер-министра имею честь приветствовать в этом историческом месте… В годы второй мировой войны Уинстон Черчилль произнес в этой комнате многие из своих знаменитых речей, транслировавшихся отсюда на весь мир. Точно так же сегодня ваше лидерство, отвага вашей страны и ее твердость вдохновляют нас всех". И добавил: "Это критический момент в сопротивлении украинцев ужасной неспровоцированной ими агрессии… им необходима помощь международного сообщества, чтобы защититься от шквала непрерывных атак. Мы не можем их подвести. Линия фронта агрессивной войны Путина может находиться в Украине, но линии разлома проходят по всему миру".

Что же собирается предпринять правительство Сунака, чтобы помочь Украине? "Волшебной серебряной пули", способной быстро решить судьбу войны, у Британии нет, сказал корреспонденту Би-би-си один из участников британо-украинских переговоров.

мы говорили об истребителях, это очень важная для нас тема

Но у Соединенного Королевства без сомнения есть много передового и эффективного, способного серьезно повлиять на ход боевых действий. Наибольший интерес журналистов вызвало заявление Сунака и Зеленского о том, что они полны решимости создать так называемую "авиационную коалицию", то есть объединить усилия, чтобы добиться предоставления Украине современных высокоманевренных и многофункциональных истребителей, таких, как американские F-16. Как считает украинское командование, появление таких самолетов может решительно повлиять на расстановку военных сил и способствовать успеху контрнаступления. "Сегодня мы говорили об истребителях, это очень важная для нас тема, потому что мы не можем контролировать небо", – сказал Владимир Зеленский.

Соединенные Штаты до сих пор отказывались поставлять такие самолеты Украине, но Лондон может повлиять на позицию Вашингтона. Кроме того, Британия начнет в ближайшее время – заранее! – учить украинских летчиков управлять самолетами такого класса. "Мы откроем новую летную школу в Великобритании, где украинские пилоты получат необходимую подготовку для управления различными типами самолетов, что позволит им лучше защищать своих граждан от российской агрессии", – говорится в сообщении Даунинг-стрит 10.

Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе

Что касается европейского турне Владимира Зеленского, то его визит в Великобританию стал четвертым пунктом его европейского турне после успешных переговоров в Париже, Берлине и Риме. И все же именно Лондон с самого начала войны стал лидером Запада в поддержке Украины. Вернее, это началось еще до 24 февраля 2022 года. Вовремя поставленные Украине противотанковые переносные ракетные орудия NLAW сыграли большую, возможно, решающую роль в разгроме российской колонны, наступавшей с севера на Киев, а значит, и в срыве планов Москвы, надеявшейся быстро обезглавить страну и установить в ее столице марионеточный, управляемый из Кремля, режим. Когда США и другие страны НАТО никак не могли решиться на поставки Украине современных танков, Лондон подал остальным пример, предоставив Киеву свои "Челленджеры". Теперь похожая ситуация повторилась и с крылатыми ракетами более дальнего радиуса действия. Британские Storm Shadow поражают крупные военные цели на расстоянии более 250 километров. Считается, что они позволят уничтожать российскую артиллерию и ракетные установки, размещенные на большом расстоянии от линии фронта. Вполне возможно, что США теперь последуют британскому примеру и предоставят Киеву свои еще более дальнобойные ATACMS. "Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе", написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.

Тысячи украинских солдат и офицеров разных родов войск прошли подготовку в Соединенном Королевстве. Соцсети обошел трогательный видеосюжет: британские военнослужащие выстроились огромной шеренгой вдоль дороги, по которой автобусы увозили завершивших учебу украинских коллег, направлявшихся на родину, на фронт. И все, как один, отдавали честь. Говорят, это было сделано по инициативе самих британских солдат, а командование их поддержало.

Риши Сунак также пообещал Зеленскому сотни дальнобойных ударных беспилотников. В следующем месяце Великобритания проведет конференцию по привлечению международных инвестиций в восстановление Украины, а уже на этой неделе премьер-министр должен встретиться с лидерами Исландии и Японии, чтобы обсудить, как можно совместными усилиями более эффективно противостоять российской агрессии.

Это нападение на Европу, и мы должны сыграть свою роль в ее отражении

Великобритания, в прошлом году уже выделившая на военно-техническую помощь Украине 2,3 миллиарда фунтов, отстаёт по объему такой помощи только от США. Но, в отличие от Соединенных Штатов, ни один депутат парламента ни от одной партии не выступает против этой поддержки. На этой же позиции стоит практически и вся пресса. Это чуть ли не единственный важный политический вопрос, по которому нет никаких, даже мелких расхождений между левой The Guardian, правой The Telegraph или центристской The Times, которые по всем другим ведут непрестанные и часто жесткие идейные бои. И даже бульварные газеты – опять же и правой и левой политической ориентации – неизменно выступают в поддержку этого курса. Это вовсе не означает, что какая-нибудь условная "администрация президента" (или в данном случае премьера) спускает сразу во все СМИ свои "темники", здесь такое совершенно невозможно. Все объясняется единством общественного мнения, твердо стоящего на украинской стороне.

Откуда же такое единство? В значительной мере это дело рук самих российских властей. Британское воображение было поражено убийством Александра Литвиненко с помощью радиоактивного полония – то есть фактически с применением ядерного оружия массового поражения в центре Лондона. Было немало людей, с трудом в это веривших – ну в самом деле, не может же претендующее на статус великой и цивилизованной державы государство действовать такими методами? Но потом покушение на Скрипалей, да и широко освещавшееся отравление Алексея Навального, окончательно убедили даже и скептиков, показав наглядно с какого рода средневековым режимом приходится миру иметь дело в XXI веке. Не стоит, впрочем, забывать и о священном для британцев принципе "честной игры", о традиционных для местной культуры симпатиях к underdog (этим заимствованным из эпохи собачьих боев термином означают заведомо более слабого участника любой схватки). Огромная могучая страна обрушилась на своего соседа и пытается его уничтожить – эта новость не могла не вызвать протеста практически во всех социальных слоях Британии. Что же касается политического класса, то большинство его представителей убеждено, что в Украине решается судьба далеко не только этой страны, но и всей Европы, а, может быть, и мира. "Эта атака направлена против западной демократии. Это нападение на Европу, и мы должны сыграть свою роль в ее отражении", – заявил, комментируя итоги визита Зеленского в Великобританию председатель комитета Палаты Общин парламента по обороне Тобайас Эллвуд.