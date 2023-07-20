Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев связал практику публичных извинений в республике с традициями народа. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала "Грозный".
"Кто-то нас упрекает, что у чеченцев раньше якобы такое не практиковалось. Но, как известно, у нас всегда было принято: если человек совершал серьезный проступок, собирался их род, собиралось село, обычно в мечети. И там озвучивалось, что представитель такой-то семьи совершил такой-то проступок... То есть такая практика существовала", – цитирует Дудаева сайт "Грозный-информ".
По мнению министра, практика публичных извинений эффективна в отношении молодежи, которая, как он выразился, выезжая за пределы республики, "перестает чувствовать рамки чеченских традиций, обычаев и духовно-нравственных устоев".
На чеченском государственном телевидении и в аккаунтах местных чиновников регулярно появляются видеорепортажи с извинениями, напоминает редакция Кавказ.Реалии.
На "унизительные видеопризнания" жителей Чечни обратила внимание Комиссия США о международной религиозной свободе в докладе за 2021 год. Авторы исследования рекомендовали Вашингтону ввести санкции против министра печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева.
"Чеченцы нередко появляются в унизительных видеопризнаниях, где они вынуждены публично извиняться за различные проступки, включая колдовство, оскорбление исламских ценностей, критику в адрес Кадырова", – отмечалось в докладе.
- Еще в 2021 году вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров призвал распространить практику публичных извинений по всей России. Это фактически произошло после полномашстабного российского вторжения в Украину.
- После начала полномасштабной войны в России зафиксировали около сот случаев принуждения антивоенных активистов к извинениям на камеру. Две трети из них пришлись на аннексированный Крым, но такие случаи были также на Кубани и в Дагестане.
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