Томский областной суд 20 октября приговорил 67-летнего учёного-физика Александра Луканина к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу суда.

Бывший сотрудник лаборатории методов нанесения покрытий Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН был арестован осенью 2020 года. Его дело засекречено, подробности не раскрываются. Сообщалось, что его обвинили в попытке передачи секретных технологий иностранному государству.

После выхода на пенсию в России Луканин работал в Шэньянском университете в Китае. За последние пять лет в Сибирском отделении Российской академии наук спецслужбы обвинили в государственной измене как минимум 12 сотрудников, передаёт "Настоящее время". Известно о нескольких случаях, когда российская контрразведка обвиняла в измене российских учёных, преподававших в китайских вузах — обвинение заявляло, что преподаватели вывозили секретные материалы.

Наказание, назначенное учёному, ниже низшего предела, предусмотренного статьей о госизмене: по ней Луканину грозило от 12 до 20 лет лишения свободы. С чем это связано — неизвестно.