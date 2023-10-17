Дан приказ ему на Колыму

Одни депутаты идут в солдаты. На побывке гуляя в странах НАТО. Другие осуждают войну. За это идут в тюрьму. Для окончательной рифмы туда же, куда тюрьма - Колыма. Спикер Госдумы грозится отправить в Магадан релокантов, глава региона решительно от них отбивается, в итоге "на Колыму" релоцируется путинский "духовник" Путин, при том, что географически он релоцируется в Крым, но все равно называет его "Колымой". Об этих перипетиях - гости программы "Лицом к событию": экс-депутат ГД РФ Дмитрий Гудков, религиовед Дмитрий Саввинов, издатель газеты "Новая Москва" Виталий Атаев-Трошев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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