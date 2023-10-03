Боярский Петербург

Первая пятерка фигурантов рейтинга: кто из питерской "знати" истовее других поддерживает Путина и его войну? Итоги опроса комментируют его авторы, они же создатели нового движения "Европейский Петербург", при том что город-то сейчас далек от европейского, ибо правит им путинский наместник Беглов со всякого рода Боярскими. Кстати, случился ли хоть какой-то репутационный ущерб Беглову от песен Шнура, черпавшего вдохновение у Пригожина? Кому теперь достанется пригожинское наследие? И что думает "Европейский Петербург" о предстоящих выборах самого именитого среди россиян петербуржца? В эфире - Максим Резник, Александр Скобов, Алексей Лушников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы