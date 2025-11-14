"Истощение сил". С какими проблемами столкнулись ВСУ под Гуляйполем

Российские войска приближаются к городу Гуляйполе в Запорожской области Украины. И хотя россияне постепенно продвигались к нему уже несколько месяцев, ситуация для ВСУ в этом районе особенно ухудшилась в ноябре, когда под контроль России перешли как минимум семь населенных пунктов северо-восточнее Гуляйполя.

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин объяснил отступление украинских войск из ряда населенных пунктов массированными штурмами и артиллерийскими обстрелами (более 400 за сутки) с российской стороны, а также разрушением укрытий ВСУ.

Главком ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Владимиру Зеленскому среди главных причин российского продвижения назвал плохую погоду. И хотя часть украинского командования, в частности, командующий недавно созданными Штурмовыми войсками Украины Валентин Манько, заверяет, что российское наступление остановлено, эксперты и военнослужащие говорят об обратном: ситуация остается крайне опасной для ВСУ, а самого Манько обвиняют в предоставлении недостоверной информации.

"Постепенное разрушение управления войсками, истощение сил и тотальная ложь в сочетании с большим давлением врага приводят к неизбежному продвижению армии РФ", – так описал причины российского продвижения в районе Гуляйполя украинский блогер и активист Сергей Стерненко.

Украинский военнослужащий с позывным "Мучной", оценивая обстановку на гуляйпольском направлении, написал, что "ситуация там рассыпается буквально на глазах".

Линия обороны не выдерживает натиска, фронт проседает каждый день

"Линия обороны не выдерживает натиска, фронт проседает каждый день, и если так пойдет дальше, враг неизбежно дойдет до самого Гуляйполя. Причина – не в недостатке мужества наших бойцов, а в полном провале руководства на местах.

Господа, отвечающие за этот рубеж, потеряли контроль и боеспособность подразделений. Коммуникация между частями фактически разрушена, координация глухая как ветер, действия не согласованы, приказы либо опаздывают, либо вообще не доходят.

В штабных докладах только показуха и отчеты для галочки, вместо реальной оценки обстановки. Из-за этого на местах возникает тотальный п***ец: солдаты остаются без поддержки, без нормальной ротации, без тылового обеспечения. Фактически здесь все держится только на тех, кто остался стоять без четких указаний и без плана".

Что происходит под Гуляйполем?

С начала ноября российской армии удалось проникнуть в глубь украинской обороны на северо-востоке от Гуляйполя на девять километров. Ширина продвижения на некоторых участках российского выступа также достигла девяти километров.

Ситуация развивалась настолько стремительно, что разные управления ВСУ предоставляли в своих докладах противоречащую друг другу информацию. Так, 6 ноября представители Сил обороны Юга Украины заявили о полном контроле над Павловкой и Успеновкой, но уже 8 ноября начальник управления штурмовыми подразделениями Валентин Манько отчитался о зачистке населенных пунктов Сладкое и Ровнополье. При этом расстояние между населенными пунктами, которые, по информации Сил обороны Юга, еще 6 ноября находились под полным контролем ВСУ, и теми населенными пунктами, которые, по словам Манько, были зачищены, составляет 6 – 8 километров. Такая большая разница в докладах вызвала у аналитиков DeepState вопросы.

В этом же видеообращении Манько заявил о том, что ВСУ удалось остановить российское наступление.

11 ноября, впрочем, украинское командование признало потерю сразу пяти населенных пунктов в районе Гуляйполя: Новониколаевки, Успеновки, Охотничьего, Нового и Новоуспенского.

Спустя еще сутки, 12 ноября, в Силах обороны Юга сообщили и об отходе из Ровнополья (и, как следствие, из близлежащего Яблокова) на "более выгодные рубежи".

В этот же день Манько, однако, вновь говорил о том, что наступление на Гуляйполе было остановлено, и бои, по его словам, шли за Ровнополье, об отходе из которого буквально в этот же день сообщило командование Сил обороны Юга.

13 ноября Манько сообщил уже о продвижении ВСУ в сторону раннее потерянной Успеновки DeepState эту информацию пока не подтвердил.

Нужно отметить, что этот украинский аналитический проект не был замечен в предоставлении поспешной и недостоверной информации, тем более в случаях, когда речь идет о продвижении российской армии: аналитики DeepState ведут свои подсчеты крайне (а иногда и излишне) консервативно.

Манько повторил слова главкома Сырского о том, что российским войскам удалось зайти в ряд населенных пунктов именно из-за тумана. В своем видеообращении командир Штурмовых войск отметил, что ВС РФ на гуляйпольском участке обладают огромным численным превосходством: на одного украинского солдата, по его словам, приходится восемь российских.

Независимого подтверждения этой информации нет, но украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что Россия сконцентрировала на этом участке крупную группировку войск: по его данным, на относительно узком участке фронта (40 километров) сконцентрировано до 9 российских бригад и полков (усредненная численность бригады – от четырех до пяти тысяч, полка – полторы тысячи человек), включая одну танковую бригаду. Помимо этого, отмечает Машовец, на этом же направлении действуют еще "до пяти – шести формирований в ранге "полк-батальон" (средняя численность батальона – от 400 до 600 человек).

Так или иначе, на данный момент расстояние от подконтрольного России Ровнополья (на севере) до Гуляйполя составляет восемь километров, а до ключевой логистической "артерии" – дороги Гуляйполе-Покровское – девять. Российские войска также уже длительное время находятся недалеко от юго-восточных окраин города в районе Марфополя. Расстояние от захваченных там дачных участков (которые, по некоторым картам, считаются уже частью Гуляйполя) до города составляет всего два с половиной километра. Продвижения ВС РФ с этой стороны, впрочем, пока не зафиксировано.

Почему Гуляйполе важно для обеих сторон?

Как в разговоре с Радио Свобода отметили аналитики Conflict Intelligence Team, Гуляйполе – единственный крупный населенный пункт в этой части региона. Между ним и Ореховом, другим важным для украинской обороны городом в Запорожской области, находятся лишь поля и села. Аналитики называют Гуляйполе центром обороны прежде всего с логистической точки зрения, а также местом, где можно сконцентрировать силы: похожую роль играли для обороны ВСУ Угледар и Великая Новоселка в Донецкой области.

В отличие от Угледара, Гуляйполе находится в низине, поэтому оборонять его сложнее. С другой стороны, отмечают в CIT, вокруг города уже выстроена надежная система обороны, которая держится уже длительное время.

По мнению аналитика Джона Хелина из финского OSINT-проекта Black Bird Group, Гуляйполе само по себе не имеет большого значения для украинской обороны, и даже быстрая потеря города не будет иметь катастрофических последствий. "Россия может продвинуться еще на 30 километров, прежде чем начнет угрожать линиям снабжения Орехова и подходам к Запорожью. Однако первая линия обороны Украины на южном фронте проходит именно через Гуляйполе, и Россия сейчас продвигается таким образом, что эти южные позиции становятся менее эффективными", – отмечает Хелин.

Следующая укрепленная линия обороны ВСУ проходит к северу от Гуляйполя, вдоль реки Гайчур. Впрочем, подчеркивает Хелин, неясно, насколько хорошо подготовлены эти позиции. Если плохо, то быстрое продвижение российских сил в районе Гуляйполя может привести к прорыву и этой линии. В результате россияне вновь окажутся на в целом открытой местности.

Россия может продвинуться еще на 30 километров, прежде чем начнет угрожать линиям снабжения Орехова и подходам к Запорожью

По его мнению, Гуляйполе и южный фронт в целом имеют значение в более широком стратегическом контексте. "Россия требует от Украины Запорожскую область и утверждает, что она является частью России (регион вместе с еще тремя частично оккупированными Россией областями Украины объявлен Москвой включенным в состав РФ в результате так называемых референдумов, проведенных в 2022 году и не признанных мировым сообществом. – РС). Недавнее продвижение на южном фронте позволяет России взять под контроль еще одну часть этой области. Это наступление также расширяет сухопутный “мост” в Крым, что затрудняет для Украины нанесение ударов по российской логистике в этом районе. Если россиянам удастся сохранить нынешний темп продвижения или даже ускорить его, долгосрочные риски могут включать приближение линии фронта к городу Запорожье. Но, как уже было сказано, это долгосрочный риск, а россияне традиционно не способны поддерживать такой быстрый темп продвижения в течение длительного времени", – считает Хелин.

Ложь как первопричина?

В CIT полагают, что главными причинами неудач ВСУ на гуляйпольском направлении являются нехватка личного состава на этом участке, а также хаос в управлении. Команда объясняет, что на этом направлении воюют различные батальоны, отделенные от своих бригад и переброшенные под Гуляйполе. Они подчиняются посланной туда несколько месяцев назад 110-й отдельной механизированной бригаде.

В CIT называют эту бригаду "проблемной". Летом 2025 года в результате ракетного удара по Гуляйполю погибло ( 1 , 2 ) все высшее командование бригады. Сейчас у нее новые командиры, которые пробыли на своих должностях всего несколько месяцев и, по оценкам CIT, не справляются с управлением подразделением. "Управленческие решения Сырского тоже не помогают: он не так давно сменил командующего 20-м корпусом Максима Китугина и несколько комбригов. Новый командующий корпусом Виктор Николюк ситуацию в лучшем случае не исправил", – добавляют аналитики.

Джон Хелин из Black Bird Group считает, что плохая погода, которую как причину продвижения России называли Сырский и Манько, действительно могла ускорить наступление российских войск, поскольку дроны сложнее использовать при сильном ветре, дожде и тумане. Он напоминает, что российские войска неоднократно использовали плохую погоду для проведения наступательных операций. Впрочем, отмечает Хелин, одной плохой погоды недостаточно, чтобы объяснить текущую ситуацию на южном фронте: продвижение российских войск в этом районе продолжается уже довольно долго и не замедляется более месяца.

"Российское наступление здесь в большей степени связано с тем, какой контингент украинских сил расположен на этом участке, а также с общей динамикой войны. Нынешний баланс сил вокруг Гуляйполя благоприятен для российской армии, потому что большая часть обороняющихся украинских сил состоит из легких подразделений территориальной обороны. В более широком масштабе Украина, опять же, испытывает нехватку резервов, и бои вокруг Покровска, вероятно, привлекают основное внимание ВСУ. Нехватка пехоты и “пористая” линия фронта, вероятно, также создают проблемы на этом участке, давая россиянам возможность проникнуть в тыл украинских войск, обходя слабо укрепленные позиции ВСУ".

Нынешний баланс сил вокруг Гуляйполя благоприятен для российской армии

Украинский активист Сергей Стерненко среди причин продвижения России в районе Гуляйполя выделил, помимо прочего, "тотальную ложь" в ВСУ. О проблеме лжи в докладах "наверх" из-за страха служебных расследований и прочих наказаний еще летом писал и бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич.

В случае с Гуляйполем обвинения посыпались, в частности, в адрес командира Штурмовых войск Валентина Манько, который действительно неоднократно в течение последних дней предоставлял информацию, не совпадающую с данными независимых аналитиков. Вероятнее всего, критика в адрес Манько обусловлена и предыдущими скандалами, связанными с ним: он опубликовал в соцсетях фотографии, на которых отчетливо видны незамазанные военные карты с отмеченными на них позициями ВСУ и ВС РФ. Это, по мнению ряда активистов и военнослужащих, является разглашением секретной информации.

Помимо этого, уже после начала полномасштабного вторжения Манько в своих соцсетях выкладывал видео, где он танцует под российскую песню со строчками "С еб***тых спросу нет", а также проходил тест под названием "Кто ты из "Слова пацана?" (российского сериала про криминальную жизнь 80-х годов – РС). В связи с этим экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич поставил под сомнение моральные качества и умственные способности Манько.

В CIT, впрочем, не считают искаженную информацию главной причиной проблем на фронте и на гуляйпольском направлении в частности. "Ложь – плохо, но лгут почти везде. Манько не показал себя компетентным для такой должности офицером (возможно, его высказывания носят медийный характер), но командует на этом направлении не он, и главная причина тоже не во лжи. Ложь – это, скорее, проявление описанных нами причин: нехватки личного состава и хаоса в управлении. Хотя и продвигаемая с самого верха политика "ни шагу назад" тоже оказывает серьезное влияние на доклады", – считают аналитики.

Джон Хелин также отмечает, что на протяжении всей войны поступали сообщения о том, что как украинские, так и российские командиры лгали о ситуации на передовой из-за страха последствий. Он называет это более широкой институциональной проблемой в обеих армиях.

"Украинским командирам в основном приказывают удерживать позиции. Когда позиции утрачиваются, командиры на местах часто не сообщают об этом и предпочитают контратаковать, чтобы отбить их. Время тратится на попытки контратак, в результате чего российские войска могут захватить и следующие позиции, о чем, опять же, украинские командиры не всегда сообщают наверх, и это приводит к плохому пониманию ситуации и дополнительным потерям.

Это можно частично объяснить и пористостью линии фронта: украинские и российские войска могут "перемешиваться" на поле боя. Все чаще россияне обходят украинские группы, таким образом, линия соприкосновения смещается, а украинские военнослужащие оказываются позади нее. Эти войска часто снабжаются с помощью дронов. Не исключено, что такие отставшие или обойденные позиции еще больше запутывают ситуационную картину для ВСУ или дают местным командирам повод заявлять, что деревни или позиции находятся под их контролем, даже после того, как эти позиции противник фактически обошел.

Вполне возможно, что украинские войска заперты в подвалах домов в деревнях, в то время как россияне уже поднимают флаги в этой деревне. Да, ложь и институциональные проблемы, безусловно, являются частью общего набора проблем, но я бы не стал утверждать, что это главная причина продвижения русских", – говорит Хелин.

Очередной вопрос времени?

В CIT считают, что ситуация вокруг Гуляйполя близка к критической. Важным моментом может оказаться перерезание дороги на Покровское, до чего, по мнению аналитиков, осталось совсем немного. Они считают, что положение ВСУ можно было бы исправить при помощи переброски на это направление двух-трех укомплектованных и опытных бригад. Но проблема в том, где их взять в условиях дефицита личного состава.

Джон Хелин считает, что ситуация в Гуляйполе с каждым днем усложняется, но не называет ее критической, поскольку российским войскам пока не удалось перерезать все логистические маршруты, и упорядоченный отход ВСУ на оборонительные линии за городом все еще возможен. Впрочем, отмечает Хелин, если ВСУ хотят остановить продвижение противника в районе Гуляйполя, им потребуются значительные подкрепления или способ перерезать российскую логистику в этом районе. Оба варианта, по мнению эксперта, кажутся маловероятными с учетом продолжающихся боев за Покровск в Донецкой области. Если ситуация не изменится, то, скорее всего, в ближайшие недели российские войска захватят Гуляйполе, резюмирует сооснователь Black Bird Group.