Добрый дядя готовится к прыжку?!

Пока Владимир Путин тепло обнимает мальчика на мероприятии в честь Года Семьи, западная пресса в деталях, красках и даже картинках расписывает планы его нападения на страны НАТО. Вычленяем из этих сценариев реалистичное зерно, а также изучаем план самых масштабных за последние десятилетия НАТОвских учений, которые начнутся на этой неделе, и которые также посвящены российской угрозе и ее отражению. В гостях военные эксперты Григорий Тамар (Израиль), Гинтарас Ажубалис (Литва), Михайло Притула (Украина) ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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