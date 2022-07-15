Городской суд Петропавловска-Камчатского приговорил четырёх действующих сотрудников Кроноцкого заповедника к лишению свободы за хищение бюджетных средств, выделенных на очистку заповедника. Экозащитники вину не признали. Об этом сообщает "Кедр.медиа".

Сотрудников заповедника приговорили к срокам от 3 до 5,5 лет лишения свободы. Также они должны будут возместить ущерб государству на сумму похищенных средств – 450 миллионов рублей и выплатить крупные штрафы.

"Никто не думал, что так беспощадно, так по-варварски будет уничтожена команда заповедника. Сегодня это произошло", – прокомментировал приговор бывший директор заповедника Пётр Шпиленок. В конце июня он уволился в знак протеста против уголовного преследования коллег.

После обвинительного приговора заявление об увольнении подала и директор сети природных парков "Вулканы Камчатки" Любовь Тимофеева. Она заявила, что невозможно "продолжать работу в системе, которая “награждает” приговором за работу по защите природы".

Осужденные сотрудники Кроноцкого заповедника вину не признают. Защита готовится к апелляции.