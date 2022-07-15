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Экозащитников приговорили к реальным срокам за хищение госсредств

Петропавловск-Камчатский

Городской суд Петропавловска-Камчатского приговорил четырёх действующих сотрудников Кроноцкого заповедника к лишению свободы за хищение бюджетных средств, выделенных на очистку заповедника. Экозащитники вину не признали. Об этом сообщает "Кедр.медиа".

Сотрудников заповедника приговорили к срокам от 3 до 5,5 лет лишения свободы. Также они должны будут возместить ущерб государству на сумму похищенных средств – 450 миллионов рублей и выплатить крупные штрафы.

"Никто не думал, что так беспощадно, так по-варварски будет уничтожена команда заповедника. Сегодня это произошло", – прокомментировал приговор бывший директор заповедника Пётр Шпиленок. В конце июня он уволился в знак протеста против уголовного преследования коллег.

После обвинительного приговора заявление об увольнении подала и директор сети природных парков "Вулканы Камчатки" Любовь Тимофеева. Она заявила, что невозможно "продолжать работу в системе, которая “награждает” приговором за работу по защите природы".

Осужденные сотрудники Кроноцкого заповедника вину не признают. Защита готовится к апелляции.

  • По версии следствия, в 2015–2016 годах сотрудники Кроноцкого заповедника в составе организованной преступной группы похитили 454,6 миллиона рублей, выделенных для очистки заповедника от отходов нефтепроизводства. Следствие утверждало, что руководил ОПГ ныне умерший директор заповедника, а отходы не вывезли, а закопали на заповедной территории.
  • Защита настаивала, что дело сфабриковано, следствие велось со множеством нарушений и у заповедника есть доказательства, что работы по очистке были выполнены.
  • Согласно отчётам о проделанных работах, с территории Кроноцкого заповедника в ходе очистки были вывезены более 1500 тонн отходов, в том числе пять тысяч бочек с остатками нефтепродуктов.

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