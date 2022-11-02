Экс-замминистра просвещения Марине Раковой смягчат меру пресечения

Следственное управление МВД в Москве обратилось в Мосгорсуд с просьбой смягчить меру пресечения бывшей замминистра просвещения России Марине Раковой, которая обвиняется в хищении государственных средств. Ракова находится в СИЗО с конца прошлого года, вину она признала. Теперь арест будет заменён ей на запрет определённых действий.

Марине Раковой и экс-заместителю генерального директора Фонда новых форм развития образования Евгению Заку в прошлом году было предъявлено обвинение в мошенничестве и хищении более 20 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году Ракова, Зак и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения. Также, как считают следователи, в 2019 году Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств принадлежащему Минпросвещения Фонду новых форм развития образования, который на эти деньги заказал работы у субподрядчика – Московской высшей школы социальных и экономических наук, также известной как Шанинка. Следствие утверждает, что работы были оплачены, но не были выполнены.

В Шанинке настаивают, что вуз выполнил свои обязательства в рамках контракта. 19 ноября 2021 года следствие предъявило обвинение по этому уголовному делу ректору Шанинки Сергею Зуеву, он не признал вину.

Изданию The Bell удалось выяснить, что этому уголовному делу предшествовал конфликт вокруг многомиллиардных госконтрактов с издательством "Просвещение", в котором участвовала Марина Ракова. Как утверждают источники издания, "еще до ухода из министерства Ракова нажила себе влиятельных врагов".

Позднее кассационный суд признал арест Сергея Зуева незаконным.

По "делу Раковой" также проходил ректор РАНХиГС - главного вуза, готовящего кадры для российской государственной службы, - Владимир Мау. 14 октября дело против него было прекращено. В начале ноября появились сообщения о том, что Мау покинул Россию и улетел в Израиль, однако в в РАНХиГС сообщают, что ректор отправился в обычный отпуск.