Если за дверью Anacondaz. Ссора уехавших и оставшихся музыкантов

Музыканты российской группы Anaсondaz в 2022 году выступили против войны, попали в неформальный список "нежелательных" артистов, столкнулись с отменой своих концертов, но остались в России. Недавно они опубликовали фото с поддержавшими российскую агрессию коллегами, а в ответ на упреки из-за этого снимка выпустили трек, в котором раскритиковали покинувших страну артистов.

В конце января музыканты Anaсondaz опубликовали во "ВКонтакте" фотографию из Таиланда, на которой они запечатлены сразу с несколькими музыкантами, придерживающимися откровенно прокремлевской позиции: например, Олегом Абрамовым ("Радио Тапок"), который выступал на концерте в честь 10-летия аннексии Крыма, и участниками группы Wildways, которые ездят на оккупированные Россией украинские территории и дают концерты для российских военных.

После скандала концерты Anacondaz отменили в Грузии и требуют отменить в Армении.

Мат заменен на звездочки редакцией. Некоторые посты сокращены.

Первым музыкантов из Anacondaz осудил солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров, в 2002 году эмигрировавший в Грузию, признанный "иноагентом" и оштрафованный за "дискредитацию армии".

volodya_from_Dubna

Привет, ребята и девчонки! Прислали мне свежий пост группы Anacondaz. В нем фотография, на которой они в компании:

– Кэш из Слот, который выдавил из группы антивоенно настроенную Дашу Нуки, взял новую вокалистку и съездил в оккупированную Запорожскую область с концертом для "наших мальчиков"

– участники группы Wildways, которая съездила в разбомбленный и оккупированный Мариуполь к "ребятам на передовую". Не могу самостоятельно их идентифицировать, но об этом говорят многие комментарии в посте у Anacondaz. Поправьте меня, если это ошибка. Комментарии к этому моменту, кстати, закрыли. В ВК такой же пост вообще удален. Интересно почему?

– вокалист Радио Тапок - пожалуй, самый беспринципный z-артист, а по факту - пропагандист. 24 февраля 2022 года война застала его в самый разгар тура по Украине. Он прятался от обстрелов в подвалах, его приютили украинцы, разрешили бесплатно жить в отеле, ему помогали выехать. Все, включая, украинских военных, относились к нему с большим сочувствием. Всем этим он делился с подписчиками а своем инстаграме, сопровождая фотографиями многочисленных разрушений, свидетелем которых он стал. Как только вернулся в Россию, потер все посты, удалил афиши украинских туров, как будто их и не было. И выпустил несколько альбомов, посвященных России и ее войнам. Подавал заявку грант на сумму 21,6 млн рублей для проведения концерта в одной из воинских частей для "поддержания высокого боевого духа солдат и офицеров действующей армии, а также укрепления духовно-нравственного единства фронта и тыла".

Участвовал в провластном митинге-концерте в честь 10-летия оккупации Крыма и "победе" путина на выборах.

В ответ на критику Anacondaz выпустили трек "Я так соскучился", в котором раскритиковали Котлярова и вместе с ним – собирательный образ "уехавших". На их стороне выступил Дмитрий Спирин, бывший солист панк-группы "Тараканы!", в отношении которого 9 февраля было возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от обязанностей иноагента". Вот его пересказ текста песни Anacondaz:

"У тебя белое пальто с пятном, твоя борьба жалкая, ты все делаешь ради лайков, а ведь был музыкант. Ты не пишешь новые песни, потому что даешь интервью оппозиционным каналам, ты – долбо*б. Ты хоть и уехал из РФ, но я свободнее тебя, ты отрабатываешь повестку, кто ты такой чтобы нас судить (ты - бегущая впереди катафалка змея). Ты хочешь стать хорошим русским, у тебя есть ИП, с твоих стримов тоже идут деньги на шахеды, ты - гей, твой парень - соевый веган, на этой войне убивают обе стороны, а ты замечаешь только одну, и хайпуешь на горе, ты - черт. Ты себя считаешь непорочной элитой, а мы - кривозубые крестьяне, у которых в углах триколоры и мы топим буржуйки. Твой пост нас не задел (комментариев от нас не будет), хотя он - ссыкливый донос, ты - дурачок, черт, стукачек, доносчик, ИП на упрощенке, у тебя сложное лицо, ты паникер, полиция нравов, прокурор, фантазер, п*довка, мудак, ноешь, уткнувшись *блом в кал, у тебя жидкие усики. А вот наши фэны не сдали билеты, а ты и есть фашист, если считаешь, что мы вам не нужны. Наше фото с зэдчиками - памятник твоему долбо*бизму. На нас в РФ было дело, но его закрыли. Мы - бОльшие панки, чем ты".

Если бы мне прислали этот текст в таком виде, я бы подумал, что это очередной п*зданутый ватный турбопатриот накатал в ВК обиженный коммент на мой очередной клип.

Но нет, это - краткий пересказ новой песни "Анакондаз".

Стыдно, п*здец.

Вове Котлярову всесторонняя поддержка.

Андрей Фокин

Anacondaz наконец-то сказали всё.

Не про войну — про себя.

Это не ответ на вопросы.

Это истерика.

Злость.

Обида на то, что кто-то вообще посмел задать неудобный вопрос.

Вместо разговора — оскорбления.

Вместо позиции — словесная каша.

Вместо "да / нет / мы так решили" — поток желчи, шуток ниже пояса и дешёвой бравады.

Главное, что в этом треке отсутствует, — суть.

Ни слова про сотрудничество с z-музыкантами.

Ни слова про поездки.

Ни слова про "новые территории".

Ни слова про войну.

Зато много про "доносчиков", "лайки", "белые пальто" и любимую мантру: "я просто человек, я выше этого".

Нет, ребят. Это не "выше". Это — мимо.

Если вам нечего сказать по существу — так и скажите.

Если вы выбрали комфорт и тишину — это тоже выбор.

Но не надо выдавать агрессивное молчание за смелость, а хамство — за панк.

Панк — это когда бьют по власти, а не по тем, кто называет вещи своими именами.

А здесь — классический случай:

ответили не на вопрос, а на сам факт, что вопрос задали.

И да, это уже не про Котлярова.

И даже не про конкретный конфликт.

Это про то, как легко в момент проверки оказаться не "сложным", не "взвешенным", а просто — пустым.

Музыку можно оставить в плейлисте.

Людей — нет.

Mila Rusecka

Дисс от Anacondaz – это даже не разочарование. это ощущение грязи. когда человека с живой, ясной антивоенной позицией пытаются размазать просто за то, что он не молчит.

я хочу поддержать Владимира Котлярова. за ясность. за прямоту. за редкую сегодня роскошь – не прятаться за формулировками и не играть в удобную нейтральность. когда вокруг так много осторожности и страха назвать вещи своими именами, он выбирает говорить прямо. и именно поэтому по нему бьют. это всегда так работает.

после всего произошедшего буква Z в названии Anacondaz смотрится пугающе органично, неожиданно став удивительно точным стилистическим решением. мы всё поняли, ребят.

Юлия Архипова

… Если опустить имена, то кажется, что за четыре года пространство публичной культуры стало таким, что "не замазаться" стало практически невозможно, особенно если твое творчество хоть сколько-нибудь социально. сама по себе природа публичности уже налагает некоторые ожидания. многие артисты уехали, чтобы не мучаться с поиском правильных слов и самоцензурой. оставшиеся антивоенные, получается, вынуждены соответствовать требованиям и среды (самоцензурироваться), и своей аудитории (правильным образом подмигивать).

тут не надо быть очень умным человеком, чтобы понять, что такая позиция неустойчивая, и нужно либо уезжать, либо сворачивать публичную деятельность, либо ехать на "новые территории" и давать концерты "свошникам". за четыре года большой войны ситуация изменилась вот так вот, и просто надо перестать делать вид, что она не такая, и перестать надеяться на свой акробатический талант.

личное в контексте: я с февраля 2022 не могла слушать ничего, кроме анакондаз, оксимирона, жадана и собак, и евровидения (простите). теперь я не могу слушать анакондаз из-за их белопальтовости, оксимирона - из-за ублюдочного поведения в скандале с совращением девочек, на концерты жадана я не могу ходить, потому что на них я буду плакать и сгорать со стыда. а билетам на евровидение я предпочту накопления в пользу ипотеки. упыри еб*чие помимо всего прочего отобрали у меня музыку как отдушину, и ситуация с анакондаз мне лично очень болит.

У Anacondaz нашлись и защитники, или, как минимум, люди, призывающие всерьез прислушаться к другой стороне.

Максим Кондратьев

Поляризация достигает каких-то невообразимых масштабов. Группу с четкой позицией обвиняют уже чуть ли не в поддержке армии. За одну фотографию, пускай даже с у*бками.

Есть много людей, которые перестали общаться с друзьями, поддерживающими войну. Это их выбор. Но почему вы требуете, чтобы все сделали такой же выбор, как и вы!? Или в вашем представлении встреча в гримерке старых друзей артистов начинается с зиги и обмена "Слава России!"!?

Для меня абсолютно понятна позиция Anacondaz. И позиция (именно позиция) Володи Котлярова, который ещё много лет назад показывал эту позицию. Но публичная дискуссия, инициированная им, с посылом "а че это они тут приедут к нам и будут выступать" выглядит максимально мерзко.

Послушайте их творчество не жопой и тогда ваше мнение о них не изменится от одной фотографии с уебками.

Вся эта история только усилила желание поддержать ребят. Купил билет на концерт в Амстердаме, хотя мог бы и без него.

Михаил Беньяш

Помните слова упоротого Вилли Старка: "Ты должен сделать добро из зла, потому что больше его не из чего сделать"?

Таки да. Это я опять про отмену Анакондаз в стиле панк.

Потому что не могу молчать, потому что опять мы сталкиваемся с неспособностью слышать друг друга. И потому что опять бл*дский канселинг, который и по природе своей бл*дский, а когда отменой занимаются панки, то мой виртуальный ирокез просто осыпается клочьями.

В какой-то степени я это пишу и для Димы Спирина, и пацанам с Анакондаз тоже. Песни Тараканов помогли мне не *бнуться после первого ареста в 2010 году, а песни Анакондаз помогают сейчас, когда кажется весь мир сошел с ума (господи, сделай меня черепашкой).

Таки вот. Я уверен, что у кого-то из тех, кто читает этот пост, мама или отец немного ватные и немного зедканутые. Или совсем не немного. И кто-то, конечно, имеет такую же силу воли, как у Димы Спирина, чтобы отказаться от родителей и друзей, но мне признаюсь, такое было бы сложновато.

Кто-то может такое сделать, а кто-то нет. Но мы все знаем, что этот вопрос раскалывал семьи и разбивал многолетнюю дружбу. Но иногда и такое тоже достаточно часто, когда человек антивоенных настроений просто смирялся с тем, что "ну вот такой у меня отец, что я поделаю, у него мозг промыт телевизором, но батя же!". Или как говорил один лирический герой Дудю: "а двадцать лет дружбы мне куда деть!?" Это решение - личное решение каждого, часто приносящее боль. Но навязывать другим свое решение в подобном крайне тонком и личном вопросе - это свинство.

Это я говорю о контактах, так сказать, первого уровня. Когда условное "непосредственное добро" контактирует с условным "непосредственным злом". Я пишу "условное", потому что в равной степени мои слова относимы и к российским ватным патриотам, для которых зло - это я, а также Спирин, Котляров и Дима Кузнецов из Элизиума, который, к слову, оказался единственным и последним настоящим панком, пославшим нахер вообще всех.

При таких контактах "первого уровня" каждый решает по ситуации, что же ему делать дальше, исходя как из степени людоедства во взглядах, так и из жести совершенного ватным другом или родственником. В некоторых случаях действительно сохранить отношения не получается. …

… Если подлежит отмене Анакондаз за совместную фотку с чуваком из радио Тапок, то кого должно отменять за фотку с самими Анакондаз?

И это важный вопрос, потому что вирусная тактика отмены, ведет ко все увеличивающемуся расколу общества и делает перспективы мира все более призрачными. …

… Я убежден, что реальным будет мир не в форме убийства всех врагов и с последующей люстрацией всех выживших, а мир в виде прекращения войны и заново восстановления отношений. Ладно не с Путиным - это невозможно, но батей родным то можно же попробовать?

А разгоняемая в людях ненависть, лишь позволяет политикам все дольше оттягивать наступление мира, высасывая из войны максимальные дивиденды для себя лично. …

Ненависть лишь питает войну и помогает политикам ее продолжать. Позволяет говорить: "а и действительно посмотрите, народ как один поддерживает партию войны, требует продолжать до победы, до последнего русского/украинца, (нужное подчеркнуть), значит что? Правильно, воюем дальше".

Если же условные "мы" хотим мира, то эти мы, должны искать в другой партии не то, что нас разъединяет, а то, что хоть в чем-то объединяет друг с другом и примиряет.

Искать не фотки Анакондаз с нехорошими людьми, а наоборот, с людьми хорошими, вспоминать как оно было раньше классно и здорово, не говорить: "ваш гитарист ватный долбо*б, шлите его нах*й", а найти те слова, которые изменят этого "гитариста", чтобы вместе говорить этой, всех уже за*бавшей политоте: прекратите бойню, прямо здесь и прямо сейчас.

Война закончится, когда к требованию ее прекращения присоединятся не изгнанные из страны либералы или замученные украинцы, а путинская вата, начиная с военкоров-людоедов, которых тоже вот это все за*бало и у которых, вы удивитесь, но плавно начинается просветление в мозгу и они тоже начинают уже о чем-то догадываться.

Вы мне скажете, что это невозможно. Что шиза слишком сильна. И как бы такое тоже есть, но не в таком большом объеме как рисует пропаганда с обеих сторон.

Есть много людей, которые посередине

Есть много людей, которые посередине, которые ничего не хотят кроме того, чтобы их перестали трогать и не мешали жить. Это потенциальные союзники. Их не травить надо, "спасибо" Володе Котлярову, а перетаскивать на свою сторону. И да, с ними надо разговаривать, надо дружить, иначе они будут дружить с ватой, делая партию войны только сильнее и сплоченней. С ними нельзя прерывать диалог. И вы должны понимать, что дружба с "ватником" влияет не только на "либерала", но и на "ватника" тоже. И скорее всего даже сильнее влияет, потому что доводы у "либерала" убедительнее и гуманнее. …

Аркадий Волк

Вчерашний дисс Anacondaz требовал осмысления…

Предысторию все знают.

Итак.

Я изначально был на стороне группы, и был, пожалуй, первым, кто общался с ними на следующий день после этой злополучной фотосессии на Пхукете, встретив в аэропорту Нгурах-Рай на Бали.

Мы общались три дня. Я старался оценить объективно всё случившееся, беседуя с каждым музыкантом.

Нет, эти парни не Z. Нет ваты в их головах, на мой взгляд. А на Z-вату, надо сказать, я чутко реагирую.

Что сказать…

С этими фотографиями вышла так себе история. Shit happens, как говорится. Однако последствия аукнулись мгновенно.

Хуже всего, что в сетях, под влиянием известного поста одного музыканта, началась лавинная волна хейта и требования отменить европейский тур.

Не разобравшись объективно, многие уже коверкают название группы, навешивают ярлыки "продавщихся", чуть ли не запутинцев, многие уверены, что сейчас последуют поездки группы на Донбас и в Крым, совместные выступления с Шаманом и прочей шелупонью. Какой дикий бред! ...

Alevtina Kravchenko

Я люблю Anakondaz, альбом "выходи за меня" до дыр заслушивала. И "это пройдёт" я тоже до дыр заслушивала.

Но, вдруг вслед за "росийской оппозицией" грязные срачи начались среди музыкантов. Еб*нутое время, воистину.

ps. фотка с говном - говно, юмор гитариста Anakondaz совершенно тупой, ситуация со всех сторон, какая-то безнадёжная. …