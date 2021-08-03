Эстонский дипломат в Москве объявлен персоной нон грата

Власти России объявили персоной нон грата и обязали в недельный срок покинуть страну сотрудника эстонской дипмиссии в Москве.

Соответствующая нота вручена послу Эстонии Маргусу Лайдре, которого вызвали для этого в российский МИД. Лайдре был заявлен протест. В ноте говорится, что сотрудника эстонской дипмиссии объявили персоной нон грата на основе принципа взаимности. Ведомство призвало эстонскую сторону "остановиться и не усложнять и без того обострённую до предела ситуацию".

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Эстонии "Интерфаксу" сообщили, что еще не решили, как ответить на высылку дипломата. "Речь идёт о вызывающем крайнее сожаление случае, который не способствует отношениям двух государств", – подчеркнули в пресс-службе.

7 июля в России был объявлен персоной нон грата консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте. Подчёркивалось, что решение принято в связи с его деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Днём ранее ФСБ сообщила о задержании Лятте с поличным при получении "материалов закрытого характера".

В Таллине ситуацию расценили как "провокацию российских властей". Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс назвала обвинения со стороны России безосновательными, подчеркнув, что Лятте "выполнял повседневную работу дипломата". Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России Александра Петрова. Ему вручили ноту об объявлении нежелательной персоной одного из сотрудников российского посольства.

Март Лятте неоднократно участвовал в различных мероприятиях в Санкт-Петербурге и других городах. В частности, он присутствовал на дискуссиях по развитию Балтийского региона, а также укреплению гуманитарных и инфраструктурных связей между Россией и странами Балтии. Еще одно направление деятельности Лятте – сотрудничество с Европейскими школами в России. Речь идёт об общественно-политических молодёжных форумах, посвящённых вопросам евроинтеграции.