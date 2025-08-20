Ссылки для упрощенного доступа

ФСБ заявила о пленении трёх бойцов украинского спецназа в Брянской области

ФСБ России сообщила о пленении трёх бойцов украинского спецназа в Брянской области. Сообщается, что они готовили диверсии на объектах транспортной инфраструктуры. Ещё три человека убиты.

Российский государственный канал RT распространил видео с допросом трёх украинцев в лесу, где они называют свои имена и даты рождения, и заявляют, что служат в базирующемся в Кропивницком (бывшем Кировограде) 3-м отдельном полку специального назначения. Подлинность названных ими данных на момент публикации новости независимо не подтверждена. Один из допрашиваемых ранен, на записи видны тела убитых людей.

ФСБ сообщила о возбуждении против пленённых ряда уголовных дел, в том числе о приготовлении к диверсии, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Международное право запрещает привлекать военнопленных к уголовному преследованию за непосредственное участие в военных действиях.

