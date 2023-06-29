Кто вместо Путина целуется с людьми

Владимир Путин, отблагодарив всю воинскую общественность за то, что не предала его в трудную минуту, немедленно отбыл в Дербент, где неожиданно пошел в самую народную гущу, сопровождая свой поход поцелуями. Вопрос: зачем перед встречей с ним на карантине сидели военкоры. Второй вопрос: а был ли Путин? Тем временем Пригожин потащил с собой на дно целую связку генералов и возможно одного губернатора. Кому теперь верить президенту? В гостях бывший советский разведчик Сергей Жирнов, военный эксперт Виктор Верцнер, историк Александр Штефанов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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