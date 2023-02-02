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Лицом к событию

Гламурное платье одно на двоих...

Оксана Датий и Маргарита Симоньян, коллаж

Служба безопасности Украины проводит обыски у высших чинов государства, президент Украины увольняет утративших доверие руководителей, рос.пропаганда устраивает пляски на этих акциях, мол смотрите, какие они там все коррумпированные, при этом попрекая киевскую чиновницу Оксану Датий ровно тем же платьем от Dolce&Gabbana, которое носит глава RT Маргарита Симоньян, а рос. депутаты закрывают свои декларации от чужих глаз. Способность России и Украины пресекать коррпуцию сравнивают публицист Леонид Швец и расследователь Илья Давлятчин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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